Israel
Chefe do exército israelense ameaça com ataques ao Hezbollah 'além da linha amarela'
"Qualquer ameaça, onde quer que venha, contra nossas comunidades ou nossas forças, mesmo além da linha amarela e ao norte do rio Litani, será eliminada", afirmou
O chefe do Estado-Maior do Exército israelense, Eyal Zamir, ameaçou nesta quarta-feira (29), no sul do Líbano, atacar o Hezbollah "além da linha amarela", que delimita uma área controlada por tropas israelenses na região fronteiriça, segundo um comunicado militar.
"Qualquer ameaça, onde quer que venha, contra nossas comunidades ou nossas forças, mesmo além da linha amarela e ao norte do rio Litani, será eliminada", afirmou, de acordo com o comunicado divulgado após sua visita às tropas israelenses no que Israel define como uma "zona segura" estabelecida no sul do Líbano.