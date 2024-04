A- A+

CONFLITO Chefe do Exército israelense promete ''resposta'' a ataque do Irã O Exército divulgou um curto vídeo que mostra um buraco raso em um muro causado pelo impacto de um projétil iraniano

O chefe do Estado-Maior de Israel, general Herzi Halevi, prometeu, nesta segunda-feira (15), uma "resposta" ao ataque sem precedentes que o Irã lançou no sábado contra o território israelense, em declarações a soldados em uma base militar atingida pelos projéteis.

Israel "responderá ao lançamento destes inúmeros mísseis, mísseis de cruzeiro e drones no território do Estado de Israel", declarou o general durante uma visita à base de Nevatim, no sul do país, segundo um comunicado.

O Exército divulgou um curto vídeo que mostra um buraco raso em um muro causado pelo impacto de um projétil iraniano.

Ao falar pouco depois nessa base, o porta-voz do exército, Daniel Hagari, disse que os militares farão "tudo o que for necessário" para proteger o Estado de Israel. "Faremos na ocasião e no momento escolhido", declarou.

O Irã lançou centenas de mísseis e drones na noite de sábado contra o território israelense, em retaliação por um bombardeio contra seu consulado em Damasco, na Síria, atribuído a Israel.

Quase todos os mísseis e drones foram interceptados pela defesa antiaérea israelense com ajuda dos Estados Unidos e de outros países aliados, incluindo França, Reino Unido e Jordânia.

Os mesmos países, liderados pelos Estados Unidos, se preocupam agora com o risco de uma escalada regional em caso de réplica israelese direta no território iraniano, da qual Washington já afirmou que não participará.

