A- A+

Guerra Chefe do grupo paramilitar russo Wagner diz controlar cerca de 70% de Bakhmut Prigozhin afirmou ainda que espera uma contraofensiva das forças ucranianas no final de março ou início de abril

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Evgueni Prigozhin, disse nesta segunda-feira (20) que seus combatentes controlam "cerca de 70%" de Bakhmut, uma cidade no leste da Ucrânia que concentrou os combates nos últimos meses.

"Atualmente, as unidades de Wagner controlam cerca de 70% de Bakhmut e estão realizando uma ofensiva para sua libertação completa", disse Prigozhin em uma carta enviada ao ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, que foi publicada por seu serviço de imprensa no Telegram.

Não foi possível verificar essas declarações com uma fonte independente.

Prigozhin afirmou ainda que espera uma contraofensiva das forças ucranianas no final de março ou início de abril, que ele disse ter como objetivo "separar as unidades de Wagner das principais forças do exército russo".

Na mensagem, ele pediu ao ministro da Defesa russo que "tomasse medidas" para evitar que isso acontecesse.

Prigozhin está abertamente em conflito com a hierarquia militar russa, a quem acusa de não fornecer munição suficiente às suas tropas e já atacou Shoigu em várias ocasiões.

Bakhmut - uma cidade que tinha 70.000 habitantes antes da guerra - tornou-se um símbolo da luta pelo controle da região industrial do Donbass devido ao prolongamento desta batalha e às grandes perdas sofridas por ambos os lados.

Veja também

Direitos Humanos Luta antiracista é tema de sessão solene no Senado