Chefe do MP de São Paulo critica soltura de policial ligado ao PCC: 'Não é crime comum'

Um dos alvos da Operação Hydra, que mira fintechs suspeitas de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), é o policial civil Cyllas Salerno Elia Júnior. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Não é a primeira vez que o policial entra na mira da PF. Ele já havia sido preso preventivamente em novembro, na Operação Dólar Tai-pan, mas conseguiu um habeas corpus no mês seguinte.

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira, 25, que a soltura dele demonstra uma falta de compreensão sobre o patamar alcançado pelo crime organizado.

"Nas estruturas do sistema de justiça, em tribunais superiores, às vezes se tem uma interpretação onde tratam alguém ligado a um crime organizado, a organização criminosa, como um crime comum, sendo que não é", afirmou o procurador-geral. "Eu não estou falando aqui de endurecimento (da legislação), mas de aplicação "

Salerno foi citado na delação premiada do corretor de imóveis Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, executado a tiros no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024.

Em depoimento na Corregedoria da Polícia Civil, uma semana antes de ser assassinado, Gritzbach afirmou que o policial é sócio fintech 2Go Instituição de Pagamento Ltda, que teria lavado R$ 6 bilhões. Também declarou que o agente teria negócios com Rafael Maeda, o Japa, e Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta, ambos integrantes do PCC e já mortos.

O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, um dos responsáveis pela operação, disse que a delação revelou um "braço corrupto do Estado".

"Sem essa infiltração nas estruturas do Estado certamente o PCC não teria atingido o nível que atinge hoje. A gente espera, sinceramente, que com as investigações, com os processos, que o Estado promova as medidas necessárias para extirpar esses servidores ou policiais do serviço público", declarou a jornalistas.



