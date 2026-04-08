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Guerra no Oriente Médio Chefe do Pentágono afirma que indústria armamentista iraniana foi 'completamente' destruída "Eles não fornecem mais fabricação de mísseis"

A operação dos Estados Unidos contra o Irã destruiu “completamente” a capacidade do país de fabricar mísseis ou outros armamentos sofisticados, afirmou o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, nesta quarta-feira (8).

“Destruímos completamente a base industrial de defesa do Irã, um pilar central da nossa missão”, disse Hegseth em coletiva de imprensa.

"Eles não fornecem mais fabricação de mísseis", assegurou.

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