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Guerra no Oriente Médio

Chefe do Pentágono afirma que indústria armamentista iraniana foi 'completamente' destruída

"Eles não fornecem mais fabricação de mísseis"

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Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados UnidosPentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos - Foto: Daniel Slim / AFP

A operação dos Estados Unidos contra o Irã destruiu “completamente” a capacidade do país de fabricar mísseis ou outros armamentos sofisticados, afirmou o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, nesta quarta-feira (8).

“Destruímos completamente a base industrial de defesa do Irã, um pilar central da nossa missão”, disse Hegseth em coletiva de imprensa.

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"Eles não fornecem mais fabricação de mísseis", assegurou.

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