Guerra no Oriente Médio
Chefe do Pentágono afirma que indústria armamentista iraniana foi 'completamente' destruída
"Eles não fornecem mais fabricação de mísseis"
A operação dos Estados Unidos contra o Irã destruiu “completamente” a capacidade do país de fabricar mísseis ou outros armamentos sofisticados, afirmou o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, nesta quarta-feira (8).
“Destruímos completamente a base industrial de defesa do Irã, um pilar central da nossa missão”, disse Hegseth em coletiva de imprensa.
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"Eles não fornecem mais fabricação de mísseis", assegurou.