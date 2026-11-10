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ESTADOS UNIDOS Chefe do Pentágono classifica moção de impeachment como "espetáculo político" Acusado de má gestão da guerra contra o Irã, Hegseth afirmou que a moção não julga "crimes graves, nem delitos menores, nem traição ou suborno", mas sim "discordâncias sobre políticas"

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, qualificou nesta terça-feira (10) como um "espetáculo político" a moção de impeachment para destituí-lo apresentada por um parlamentar republicano dissidente na Câmara dos Representantes.

Acusado de má gestão da guerra contra o Irã, Hegseth afirmou em entrevista coletiva que a moção não julga "crimes graves, nem delitos menores, nem traição ou suborno", mas sim "discordâncias sobre políticas".

O representante republicano Thomas Massie apresentou a moção contra o secretário de Defesa uma semana depois das catastróficas eleições legislativas de meio de mandato, que entregaram a maioria aos democratas no Congresso.

Massie não pôde concorrer nessas eleições porque foi derrotado nas primárias de seu distrito eleitoral por outro candidato republicano apoiado por Trump.

A moção, com oito acusações, pode ser aprovada na Câmara dos Representantes se conseguir reunir votos dissidentes suficientes de republicanos, mas não tem chances de alcançar os dois terços necessários (67 votos de 100) no Senado.

Porém, a moção enfraqueceria Hegseth, que destituiu dezenas de militares de alta patente no Pentágono.

Hegseth também é acusado de ter realizado execuções extrajudiciais ao iniciar uma série de ataques contra supostas 'narcolanchas' no Pacífico e no Caribe, com pelo menos 235 mortos.

"Os soldados, os verdadeiros soldados (...) adoram Pete Hegseth", declarou na noite de segunda-feira Donald Trump para apoiar o secretário de Defesa, que, segundo ele, fez um "trabalho muito bom".

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