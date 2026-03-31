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Guerra no Oriente Médio Chefe do Pentágono diz que os próximos dias serão decisivos na guerra Negociações "são muito reais, seguem em curso, estão ativas e, acredito, estão ganhando força"

Os próximos dias da guerra com o Irã o serão “decisivos”, afirmou nesta terça-feira (31) o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, que revelou ter visitado, no fim da semana passada, as tropas americanas no Oriente Médio.

"Os próximos dias serão decisivos. O Irã sabe disso e praticamente não há nada que possa fazer militarmente a respeito", disse Hegseth em uma entrevista coletiva, a primeira em quase duas semanas.

Hegseth disse ainda que “nas últimas 24 horas registraram o menor número de drones e mísseis inimigos lançados pelo Irã”.

Ele também disse que as negociações com o Irã giram o fim da guerra "estão ganhando força".

As negociações "são muito reais, seguem em curso, estão ativas e, acredito, estão ganhando força".

Ao seu lado, o general Dan Caine, comandante do Estado-Maior, declarou que os Estados Unidos atacaram “mais de 11.000 alvos” nos últimos 30 dias.

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