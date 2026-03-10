Chefe do Pentágono diz que terça-feira (10) será o dia "mais intenso" de ataques contra o Irã

A- A+

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou que os ataques contra o Irã se intensificarão nesta terça-feira (10), com os bombardeios mais fortes desde o início da guerra, há 10 dias.

"Hoje será novamente o nosso dia mais intenso de ataques dentro do Irã", declarou Hegseth em uma coletiva de imprensa no Pentágono.

Em relação ao cronograma da guerra, o presidente americano, Donald Trump, "tem o controle do acelerador. É ele quem decide", confirmou Hegseth.

"Não cabe a mim especular se este é o começo, o meio ou o fim" da operação, observou o secretário da Defesa.

Entre os objetivos do conflito está a destruição da Marinha iraniana, que tem sido atacada com "artilharia, caças, bombardeiros e mísseis lançados do mar", afirmou o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior, juntamente com Hegseth.

O Irã ameaçou bloquear todas as exportações de petróleo pelo Golfo enquanto durar a guerra. Trump ameaçou com "morte, fogo e fúria" caso Teerã interfira nas exportações de petróleo.

Caine afirmou que as forças americanas continuam "caçando e atacando navios minadores e instalações de armazenamento de minas", armas que o Irã poderia usar para bloquear o tráfego marítimo.

Hegseth acusou o Irã de "posicionar lançadores de foguetes em bairros civis, perto de escolas e hospitais, para tentar impedir nossa capacidade de atacar".

"É assim que eles operam", afirmou.

O secretário da Defesa se recusou a fornecer mais detalhes sobre a explosão ocorrida no início do conflito, que destruiu uma escola de ensino fundamental na cidade de Minab, no sul do país, e que, segundo o Irã, matou mais de 150 pessoas.

