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EUA Chefe do Pentágono enfrenta pedido de impeachment no Congresso O deputado Thomas Massie, do Kentucky, um parlamentar que rompeu com Trump, apresentou acusações contra Hegseth por conduzir a guerra no Irã sem autorização do Congresso

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, enfrenta desde esta segunda-feira (9) um pedido de impeachment apresentado por um deputado republicano dissidente, poucos dias após a derrota contundente do partido do presidente Donald Trump nas eleições de meio de mandato.

O deputado Thomas Massie, do Kentucky, um parlamentar que rompeu com Trump, apresentou acusações contra Hegseth por conduzir a guerra no Irã sem autorização do Congresso e abusar de seus poderes como chefe do Pentágono.

Hegseth, que até agora conta com o apoio de Trump, dará uma coletiva de imprensa na terça-feira, no Pentágono.

"Não poderia estar mais orgulhoso do que nosso presidente fez, das decisões que tomou", insistiu nesta segunda-feira diante dos jornalistas, denunciando ataques de "pessoas com motivações políticas".

Hegseth fez um "trabalho muito bom", reafirmou Trump durante uma coletiva de imprensa.

"Se você voltar dois anos, antes que eu assumisse o cargo, não conseguíamos recrutar gente. Agora, temos listas de espera. Fez um trabalho muito bom", assegurou.

A Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, poderá votar o pedido já nesta quarta-feira.

Alguns parlamentares do partido de Trump indicaram que poderiam se unir aos democratas para apoiar as acusações.

A destituição é muito pouco provável, porque, mesmo que as acusações sejam aprovadas pela Câmara dos Representantes, onde ainda há maioria republicana, seria necessária uma condenação por dois terços dos senadores presentes. O Senado também permanece sob controle republicano até janeiro.

Além disso, o presidente teria que concordar e sancioná-la.

Os democratas conquistaram uma vitória contundente nas eleições para as duas câmaras do Congresso, resultado que especialistas interpretam como um voto de punição pela guerra no Irã e pelo aumento dos preços dos combustíveis.

Os republicanos manterão o controle do Congresso até que os parlamentares recém-eleitos assumam seus cargos, em 3 de janeiro, mas a derrota esmagadora alimentou as críticas internas e enfraqueceu a disciplina partidária.

Alguns deputados republicanos que perderam suas cadeiras também poderão se ausentar das votações, o que potencialmente facilitaria a aprovação do pedido de impeachment.

"Sim categórico"

Massie é um crítico declarado de Trump, e a iniciativa legislativa parece ter motivações de revanche política pessoal.

Trump pediu votos contra Massie nas primárias do Partido Republicano, e o deputado perdeu a oportunidade de disputar a reeleição.

Os republicanos ainda poderiam tentar barrar a proposta de Massie por meio de uma votação de procedimento.

Massie acusa Hegseth de violar a Resolução dos Poderes de Guerra de 1973, que limita a capacidade do presidente de envolver as forças americanas em hostilidades sem a aprovação do Congresso.

As acusações também incluem condutas impróprias relacionadas a vítimas civis e operações militares no Iêmen e na Venezuela.

"O Pentágono foi responsável por muitas das coisas importantes nas quais este governo está trabalhando, como as coalizões contra os cartéis que temos em andamento no Hemisfério Ocidental", declarou o secretário de Estado, Marco Rubio.

Quanto à guerra no Irã, a Casa Branca argumenta que Trump tem as mesmas prerrogativas de seus antecessores.

O presidente democrata Bill Clinton ordenou bombardeios contra forças sérvias em março de 1999, durante o conflito na antiga Iugoslávia, sem solicitar autorização ao Congresso.

O também democrata Barack Obama lançou uma intervenção militar na Líbia em 2011, novamente sem passar pelo Poder Legislativo.

O líder democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, que deve assumir a presidência da Casa em janeiro, apoiou o impeachment no domingo.

"Para mim, é um sim categórico à resolução contra Hegseth", disse Jeffries à ABC News.

Vários republicanos expressaram insatisfação com Hegseth, mas sem se comprometer a apoiar sua destituição.

O deputado French Hill, do Arkansas, afirmou no domingo que queria acompanhar o debate antes de decidir se as acusações justificavam o impeachment.

Apenas dois secretários de governo foram submetidos a processos de impeachment na história dos Estados Unidos, e nenhum deles foi destituído pelo Senado.

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