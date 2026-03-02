A- A+

GUERRA NO IRÃ Chefe do Pentágono não descarta envio de tropas terrestres ao Irã

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, recusou-se, nesta segunda-feira (2), a descartar o envio de tropas terrestres ao Irã e indicou que a guerra pode durar até seis semanas.

As forças americanas começaram a bombardear o Irã no sábado, em coordenação com Israel, e desde então atingiram centenas de alvos em todo o país, incluindo mísseis, a Marinha e centros de comando e controle da República Islâmica.

Perguntado se os Estados Unidos enviariam tropas à República Islâmica, Hegseth declarou em uma coletiva de imprensa: "Não, mas não vamos entrar em detalhes sobre o que faremos ou não", acrescentando: "Iremos até onde for necessário".

Sobre a duração da campanha americana no Irã, o chefe do Pentágono afirmou: "Quatro semanas, duas semanas, seis semanas; pode ser antes. Pode ser depois".

Hegseth procurou diferenciar a operação no Irã das prolongadas intervenções americanas no Iraque e no Afeganistão, declarando que esta guerra não é um esforço para construir a democracia no Irã.

"Nada de regras de enfrentamento estúpidas, nada de atoleiros de reconstrução nacional, nada de exercícios de construção da democracia. Nada de guerras politicamente corretas. Lutamos para vencer e não desperdiçamos tempo, nem vidas", disse o chefe do Pentágono.

"Isto não é o Iraque. Isto não é interminável", acrescentou. "A nossa geração sabe como fazer melhor, e este presidente também. Ele chamou os últimos 20 anos de guerras de reconstrução nacional de 'estúpidas', e ele tem razão", afirmou Hegseth.

"A cada dia que passa, as nossas capacidades aumentam e as do Irã diminuem. Nós definimos os termos desta guerra do início ao fim. As nossas ambições não são utópicas; são realistas, alinhadas com os nossos interesses e com a defesa do nosso povo e dos nossos aliados", acrescentou.

O general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto, falou ao lado de Hegseth e afirmou que as forças americanas alcançaram a superioridade aérea sobre o Irã.

Os ataques "resultaram no estabelecimento da superioridade aérea local. Essa superioridade aérea não só melhorará a proteção de nossas forças, como também lhes permitirá continuar seu trabalho no Irã", disse Caine.

