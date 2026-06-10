A- A+

EUA Chefe do Pentágono visita Guantánamo e avisa Cuba sobre compra de armas Cuba adquiriu drones de ataque da Rússia e do Irã desde 2023 e busca comprar mais, disseram autoridades americanas ao site Axios

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, anunciou a Cuba nesta quarta-feira (10) que não compre nem pense em usar armas que possam representar uma ameaça aos Estados Unidos, durante uma visita à base militar americana na Baía de Guantánamo.

A visita de Hegseth, anunciada inesperadamente na véspera, ocorre em um momento de enorme pressão dos Estados Unidos sobre a ilha, por meio de sanções contra seus dirigentes e de um bloqueio asfixiante petrolífero.

“Seria imprudente que o governo de Cuba tentasse obter ou acessar tipos de armas que pudessem alcançar esta base ou território americano”, disse Hegseth às tropas americanas estacionadas na base.

Caso contrário, "estariam abrindo a porta para um confronto que (...) não podem sustentar", anunciava.

Veículos de imprensa americanos informaram recentemente sobre uma suposta compra de 300 drones militares por Havana, que poderiam ser usados contra a base de Guantánamo ou até a Flórida, situada a cerca de 150 quilômetros da costa cubana.

Cuba adquiriu drones de ataque da Rússia e do Irã desde 2023 e busca comprar mais, disseram autoridades americanas ao site Axios. Havana rejeitou essa alegação de Washington.

"O futuro de Cuba - país soberano e independente - pertence única e exclusivamente ao povo e ao governo cubano. Quem quer que (...) pense que o futuro de Cuba está em outras mãos está completamente enganado", afirmou no X o embaixador de Cuba na ONU, Ernesto Soberón.

Washington está montando “um expediente fraudulento para concretizar uma guerra econômica impiedosa contra o povo cubano e uma eventual agressão militar”, declarou o chanceler cubano, Bruno Rodríguez.

No fim de maio, o principal general americano responsável pelas operações na América Latina visitou Guantánamo, onde se reuniu com comandantes militares cubanos.

Duas semanas antes, o diretor da CIA, John Ratcliffe, visitou Havana e se reuniu com funcionários cubanos.

Trump também tentou usar a base de Guantánamo como centro de detenção para deportações de migrantes.

Aplausos da tropa

Vestido com uniforme camuflado, Hegseth fez um discurso inflamado aos soldados estacionados na base estabelecida em 1903, que, após o triunfo da Revolução Cubana de 1959, tornou-se um ponto de atrito constante entre Washington e Havana.

“O que acontecer no futuro de Cuba (...) está nas mãos do presidente dos Estados Unidos”, afirmou Hegseth.

“Esperamos muito em breve nos tornarmos amigos da liderança de Cuba. Por enquanto, vamos ver o que acontece”, disse.

As palavras de Hegseth foram aplaudidas em vários benefícios pelos jovens militares que o ouviram.

Cuba “tem que tomar decisões sobre o tipo de reformas que quer realizar. Não cabe a mim tomar essa decisão por eles”, declarou.

Hegseth também relatou os ataques que o Pentágono realiza no Caribe e no Pacífico contra supostas lanças do narcotráfico, que desde setembro mataram cerca de 210 pessoas.

“Estamos caçando-os como caçamos a Al-Qaeda e o EI no Oriente Médio: as mesmas redes, a mesma inteligência e as mesmas capacidades”, afirmou.

Especialistas e autoridades da ONU denunciaram essas ações como execuções extrajudiciais.

O governo de Donald Trump nunca apresentou provas sólidas de que as embarcações atacadas estavam envolvidas no tráfico de drogas.

No entanto, Washington argumentou ao Congresso que tem autoridades para agir preventivamente, com os mesmos procedimentos que os governos anteriores adquiridos durante anos em países como Iêmen ou Somália para eliminar supostos terroristas.

Após sua visita a Guantánamo, o chefe do Pentágono voluntário em Tampa, no estado da Flórida, para se reunir com o Comando Militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom).

Veja também