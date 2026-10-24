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INTERNACIONAL Chefe do Poder Judiciário iraniano teve reunião incomum com líder supremo Khamenei foi escolhido em março para suceder seu pai e líder de longa data, aiatolá Ali Khamenei

O Poder Judiciário iraniano informou neste sábado (24) que seu chefe, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, manteve uma reunião incomum com o líder supremo do país, Mojtaba Khamenei, que ainda não apareceu em público desde sua nomeação.

Khamenei foi escolhido em março para suceder seu pai e líder de longa data, aiatolá Ali Khamenei, morto junto com altos comandantes militares em ataques americanos e israelenses contra o centro de Teerã, no início da guerra no Oriente Médio. Segundo informações divulgadas na época, o filho também ficou ferido nesse mesmo ataque.

Mohseni-Ejei e o líder supremo abordaram questões como a “proteção dos direitos públicos e o combate eficaz à corrupção e aos seus obstáculos”, informou o site do Poder Judiciário, Mizan Online.

Além disso, os dois conversaram sobre a “recuperação de direitos e as compensações pelos danos materiais e morais decorrentes dos crimes dos criminosos americanos e sionistas”, segundo a mesma fonte.

Desde sua nomeação, Khamenei tem se comunicado apenas por meio de mensagens, algumas delas publicadas em textos manuscritos atribuídos a ele.

Até o momento, nenhuma mensagem em vídeo foi divulgada, e nem a data nem o local da reunião com Mohseni-Ejei foram revelados, assim como ocorreu com encontros anteriores anunciados pelas autoridades.

No início desta semana, o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, também teria se reunido com o líder supremo para discutir "os últimos acontecimentos" relacionados à guerra.

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