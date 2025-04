Chefe do Shin Bet acusa Netanyahu de exigência de lealdade pessoal

A- A+

O chefe do serviço de inteligência interna de Israel Shin Bet, Ronen Bar, que o governo tentou demitir, acusou nesta segunda-feira (21) o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de exigir lealdade pessoal em uma declaração escrita sob juramento à Suprema Corte.

O gabinete de Netanyahu apontou como mentirosas as acusações Ronen Bar. Suas declarações representam a mais recente reviravolta em uma saga jurídica e política enfrentada pelo primeiro-ministro israelense.

A demissão da Ordem dos Advogados, anunciada pelo governo no final de março, mas suspensa pela Justiça, desencadeou uma onda de protestos em todo o país.

A medida do Executivo foi contestada pelo procurador-geral e pela oposição, que a partilha uma prova da deriva autoritária do poder.

Em 8 de abril, a Suprema Corte decidiu dar ao governo e ao procuradora-geral um prazo para encontrar uma solução para a questionada missão.

O prazo expirou em Pessach, a Páscoa judaica que terminou em 19 de abril.

“Anunciarei os dados da minha renúncia em breve”, disse Bar em sua declaração ao tribunal.

O documento, divulgado pela Procuradoria-Geral, contém várias acusações contra Netanyahu, incluindo o pedido de lealdade.

“Estava claro” que, no caso de uma crise constitucional, Netanyahu esperava que o Bar obedecesse ao primeiro-ministro e não aos tribunais escreveu, o chefe do Shin Bet.

Bar também disse que Netanyahu indicou "em mais de uma ocasião" que esperava que o Shin Bet tomasse medidas contra os israelenses envolvidos em protestos antigovernamentais, "com atenção especial ao monitoramento dos financiadores dos protestos".

O chefe do Shin Bet também confirmou relatos da imprensa de que Netanyahu havia pedido sua ajuda para atrasar seu depoimento em um julgamento por corrupção.

O chefe de Governo negou, em um comunicado, as acusações "cheias de mentiras" feitas por Bar e disse que ele "falhou" durante o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Bar, no entanto, rejeita veementemente as acusações de que o Shin Bet não alertou o primeiro-ministro e outros serviços de segurança a tempo no dia do ataque.

Por volta das 3h da manhã de 7 de outubro de 2023, todas as agências de segurança receberam um alerta para “preparativos especiais e a possibilidade de manifestações de interesse do Hamas”, destacou o Shin Bet.

