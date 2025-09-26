A- A+

RIO DE JANEIRO Chefe do TCP na Maré, traficante Cria é morto a tiros em operação policial no Rio Bandido é apontado como um dos cinco traficantes responsáveis pela morte de dois PMs do Bope em junho de 2024

Apontado pela Polícia Civil como um dos chefes do tráfico do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, Edmilson Marques de Oliveira, o Cria, foi baleado e morreu, nesta sexta-feira, durante uma operação da Polícia Civil. Segundo a polícia, duas pessoas foram presas. Um fuzil e uma pistola foram apreendidos. Cria é da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Cria é apontado numa investigação da Delegacia de Homicídios da Capital como um dos cinco traficantes responsáveis pela morte de dois PMs do Batalhão de Operações Especiais (Bope) em 11 de junho de 2024, na Vila do João, na Maré. Na ocasião, os policiais foram emboscados a tiros por bandidos quando faziam uma busca em uma casa.

A ação foi deflagrada por homens da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, Coordenadoria de Recursos Especiais, Subsecretaria de Inteligência e Departamento Geral de Polícia Especializada. Durante a ação, houve tiroteio e bandidos chegaram a fechar a Linha Amarela.

A ação, segundo a Polícia Civil, é de caráter emergencial e foi deflagrada após a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) identificar uma movimentação atípica de criminosos na região. Segundo o apurado pelos agentes, bandidos se reuniram para atacar uma comunidade explorada por facção rival. Para evitar o confronto, as equipes seguiram para a Maré. Um helicóptero da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) sobrevoa o conjunto de favelas.

Durante toda a manhã, a Linha Amarela teve interdições por questões de segurança. A primeira ocorreu no sentido Fundão, na altura da Vila do João, foi realizada pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e durou 13 minutos. A segunda foi no sentido Barra da Tijuca, na altura do acesso 10A (Linha Vermelha), quando os próprios usuários pararam o tráfego por alguns minutos.

