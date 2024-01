Chefe regional de uma das maiores facções criminosas do Brasil é preso pela PRF em Caruaru

A- A+

Um homem apontado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) como chefe regional de uma das maiores facções criminosas do Brasil foi preso na noite dessa segunda-feira (8), na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.



A prisão ocorreu durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na via. Segundo a corporação, os agentes suspeitaram que o documento de identificação apresentado pelo suspeito, que não teve o nome e idade divulgados, continha dados falsos.



Depois de consultar os sistemas de verificação, os policiais rodoviários confirmaram que o homem é foragido da justiça desde 2019, com mandado de prisão em aberto e vários outros já expirados.

Além disso, foi confirmado que o suspeito é responsável por organizar e enviar grande quantidade de drogas para o Rio Grande do Sul.

"O Ministério Público afirma que o homem é um dos chefes regionais da quadrilha e que tem o objetivo de expandir o tráfico de drogas e a atuação do grupo criminoso no Rio Grande do Sul", afirmou a PRF.

O criminoso foi detido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Caruaru.

