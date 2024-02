Chefes diplomáticos dos EUA e China têm conversa "sincera e construtiva"

A- A+

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, teve, nesta sexta-feira (16), uma conversa "sincera" e "construtiva" com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, no âmbito de uma conferência de segurança na cidade alemã de Munique.

As tensões entre as duas potências relacionadas à proximidade da China com a Rússia, o status de Taiwan, o comércio e os direitos humanos diminuíram no último ano.

Em seu encontro, Blinken enfatizou a "importância de continuar implementando os progressos feitos", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Ele também destacou a relevância de manter a paz e a estabilidade em torno de Taiwan e expressou a preocupação de Washington com a proximidade entre Pequim e Moscou apesar da guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia.

A agência afirmou que ambos os diplomatas tiveram "uma conversa sincera, substancial e construtiva".

As relações entre Washington e Pequim se estabilizaram especialmente a partir de novembro, após uma cúpula entre o o presidente chinês, Xi Jinping, e seu contraparte norte-americano, Joe Biden, em San Francisco.

Um dos frutos dessa reunião foi a viagem de uma delegação americana à China em fevereiro para iniciar conversas sobre como interromper a produção e o comércio de fentanil.

