CONFLITO Chega a 1.230 número de mortos no Irã desde o início dos ataques, afirma agência oficial O número anterior, publicado na quarta-feira (5), era de 1.045 mortos, entre civis e soldados

A agência oficial de notícias iraniana Irna afirmou nesta quinta-feira (5) que o número de mortos desde o início, no sábado, dos ataques dos Estados Unidos e de Israel chega a 1.230 pessoas.

A AFP não pôde verificar o balanço.

O número anterior, publicado na quarta-feira, era de 1.045 mortos, entre civis e soldados.

"O número de mártires do agressivo ataque militar (...) chegou a 1.230 em 5 de março", informou a agência Irna, citando um comunicado da Fundação de Mártires e Veteranos.

