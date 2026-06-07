Chega a Cuba nova ajuda humanitária enviada pelo México
Os Estados Unidos impuseram um bloqueio petroleiro a Cuba, situada a 150 km da costa do estado da Flórida
Uma nova carga com ajuda humanitária enviada pelo México chegou, neste domingo (7), a Cuba, mergulhada em uma grave crise econômica e social, quatro meses depois de Washington impor um bloqueio petroleiro à ilha.
Esta é a sexta carga de ajuda humanitária enviada pelo México a Cuba desde fevereiro.
O cargueiro "Asian Katra" entrou no porto de Havana na manhã deste domingo, observaram jornalistas da AFP.
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No fim de janeiro, os Estados Unidos impuseram um bloqueio petroleiro a Cuba, situada a 150 km da costa do estado da Flórida, alegando uma "ameaça extraordinária" que a ilha representaria para a segurança nacional americana.
Desde então, só foi permitido o atracamento de um petroleiro russo, cujas reservas já se esgotaram.
Na última quinta-feira, o representante da ONU na ilha alertou para a crescente emergência humanitária que 9,6 milhões de habitantes enfrentam e descreveu um "coquetel explosivo" no início da temporada de furacões.
Desde o lançamento, há dois meses, do plano de ação humanitária da ONU, estimado em mais de 90 milhões de dólares (R$ 461 milhões, na cotação atual) - dos quais só foi financiado um terço -, as condições "se deterioraram em quase todos os setores", enfatizou Francisco Pichon.