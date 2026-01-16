A- A+

migração Chega à Venezuela primeiro voo com migrantes deportados dos EUA após queda de Maduro Este é o primeiro avião com bandeira americana transportando migrantes a chegar ao país desde o ataque militar do presidente Donald Trump

Um novo voo com 231 venezuelanos deportados pelos Estados Unidos chegou, nesta sexta-feira (16), ao aeroporto de Caracas, o primeiro desde a incursão militar que depôs e capturou o presidente Nicolás Maduro.

Em 3 de janeiro, as forças americanas bombardearam a capital em uma operação na qual Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados. Ambos enfrentam acusações em Nova York por tráfico de drogas.

Este é o primeiro avião com bandeira americana transportando migrantes a chegar ao país desde o ataque militar do presidente Donald Trump, que disse estar no comando da nação.

A aeronave partiu de Phoenix, Arizona, e pousou no Aeroporto de Maiquetía, que serve a capital venezuelana, por volta das 10h30, horário local (11h30 de Brasília), confirmou a AFP.

Os deportados chegam à Venezuela como parte de um programa de repatriação que continuou mesmo durante o auge da crise entre os dois países, quando Maduro estava no poder.

Aviões americanos transportando venezuelanos em situação irregular chegaram regularmente ao longo do ano passado, apesar da mobilização militar ordenada por Trump no Caribe desde agosto.

Caracas denunciou em meados de dezembro que os Estados Unidos haviam suspendido "unilateralmente" um voo com migrantes deportados.

