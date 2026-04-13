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Guerra no Oriente Médio

Chega ao fim do prazo de Trump para início do bloqueio americano aos portos iranianos

Presidente anunciou um bloqueio do estratégico Estreito de Ormuz depois que as negociações de paz do fim da semana com Teerã terminaram sem acordo

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Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Alex Brandon/Pool/AFP

O prazo estabelecido por Donald Trump para o início do bloqueio naval americano aos portos iranianos expirou nesta segunda-feira às 14h00 GMT (11h00 de Brasília).

O presidente anunciou um bloqueio do estratégico Estreito de Ormuz depois que as negociações de paz do fim da semana com Teerã terminaram sem acordo.

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As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram que bloqueariam todos os portos iranianos do Golfo, mas permitiriam a passagem pelo estreito de navios que não tivessem como origem ou destino o Irã.

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