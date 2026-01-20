Ter, 20 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça20/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
política

Chega de "bajular" Trump, diz ex-chefe da Otan

"Não é apenas uma crise para a Otan, é uma crise para a comunidade transatlântica em geral e um desafio à ordem mundial"

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald Trump, sai no final de uma coletiva de imprensa durante cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)O presidente dos EUA, Donald Trump, sai no final de uma coletiva de imprensa durante cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) - Foto: John Thys / AFP

A Otan enfrenta a maior crise de sua história com as ameaças de Donald Trump sobre a Groenlândia, disse o ex-chefe da aliança Anders Fogh Rasmussen à AFP nesta terça-feira (20), pedindo o fim das "bajulações" ao presidente americano.

"Não é apenas uma crise para a Otan, é uma crise para a comunidade transatlântica em geral e um desafio à ordem mundial como a conhecemos desde a Segunda Guerra Mundial", declarou o ex-primeiro-ministro dinamarquês em entrevista no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

"É o futuro da Otan e o futuro da ordem mundial que estão em jogo", acrescentou.

Rasmussen, que liderou a Otan de 2009 a 2014, instou o atual secretário-geral da aliança, Mark Rutte, e outros líderes europeus a adotarem uma postura firme com o presidente americano em resposta às suas ameaças de tarifas.

Leia também

• Trump publica imagem de IA cravando bandeira dos EUA na Groenlândia

• Trump põe a "ordem internacional" em risco, denuncia ex-chefe da Otan

• UE promete "resposta firme" às ameaças de Trump sobre a Groenlândia

"Temos que mudar de estratégia e chegar à conclusão de que as únicas coisas que Trump respeita são força, firmeza e unidade", disse Rasmussen.

"É exatamente isso que a Europa deveria demonstrar. A época da bajulação acabou. Chega!", enfatizou.

No Fórum Econômico Mundial, vários líderes europeus, incluindo o próprio Rutte, se preparam para se reunir com Trump esta semana.

Rasmussen, que foi primeiro-ministro da Dinamarca de 2001 a 2009 antes de liderar a aliança, insistiu que a atual crise em torno da Otan ainda pode ser "resolvida" e que a aliança poderia sair mais fortalecida na região ártica.

No entanto, ele também alertou que as ações de Trump causaram um "colapso mental" entre Washington e seus aliados europeus de longa data, o que beneficia Rússia e China.

"Esta é uma situação nova, diferente de todas as outras disputas que vimos na história da Otan", afirmou Rasmussen.

"Se Trump atacar a Groenlândia e tomar medidas militares contra ela, isso significaria, na prática, o fim da Otan", argumentou.

Desviar a atenção da guerra na Ucrânia 
Para o dinamarquês, de 72 anos, a questão da Groenlândia tornou-se uma "arma de distração poderosa", que desvia a atenção da invasão russa da Ucrânia.

"Todos estão falando da Groenlândia agora, que não representa uma ameaça real à segurança do Atlântico Norte", destacou.

"O ataque da Rússia à Ucrânia é a verdadeira ameaça, e a atenção não deve ser desviada dessa ameaça real", afirmou.

Rasmussen defendeu um "diálogo construtivo" entre os Estados Unidos e a Groenlândia.

Na sua visão, Copenhague e Washington poderiam atualizar o acordo que assinaram em 1951 sobre a mobilização de tropas na Groenlândia, abrir o território para empresas de mineração americanas e concordar em manter China e Rússia afastadas.

Mas, em hipótese alguma, o território deve ser cedido a Trump.

"Podemos atender a todos os seus desejos, exceto um", disse o dinamarquês.

"A Groenlândia não está à venda e, como especialista imobiliário, ele deveria saber que se uma propriedade não está à venda, não se pode comprá-la", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter