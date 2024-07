Chegada de delegação israelense ao Catar para discutir trégua em Gaza é adiada

A- A+

A chegada de uma delegação israelense ao Catar na quinta-feira (25) para discutir uma trégua em Gaza foi adiada, informou nesta quarta (24), em Doha, uma fonte conhecedora das negociações sob condição de anonimato.

O desembarque foi postergado para o início da próxima semana, detalhou a fonte, sem especificar as razões do adiamento.

Catar, Egito e Estados Unidos atuam como mediadores nas negociações indiretas entre Israel e Hamas por uma trégua em Gaza e pela troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos.

A delegação de Israel deveria discutir com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, as novas exigências israelenses, incluindo o controle sobre o retorno dos civis palestinos deslocados pela guerra ao norte de Gaza, disse a fonte.

