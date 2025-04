A- A+

Semana Santa Cheia de novidades, Paixão de Cristo de Triunfo chega a meio século de tradição e fé Desde 1975, a Paixão de Cristo movimenta a cidade do Sertão do Pajeú e pretende emocionar mais de 10 mil pessoas em seu 50⁰ aniversário

Completando 50 anos este ano, a Paixão de Cristo de Triunfo - Uma Vida por Amor acontecerá nos dias 17 e 18 de abril, às 19h, no Parque Iaiá Medeiros, conhecido como Via Verde. O local é considerado o primeiro teatro ao ar livre do Sertão de Pernambuco e será o palco da encenação que terá mudanças para 2025.

Todos os anos, o Grupo Teatro em Nós atualiza a peça com novas cenas para manter o público engajado, mas sem deturpar a história original. Uma das novidades que o espetáculo traz é a aparição de personagens e cenas inéditas, como a presença de Adão e Eva no paraíso e a trajetória de Maria Madalena.

Iniciada em 1975 por um pároco da época que reuniu um grupo de jovens, missionários e seminaristas, a peça agora faz parte do calendário turístico de Triunfo e exibirá um documentário sobre o Drama da Paixão ao longo dos seus 50 anos. Ele será projetado em um telão próximo ao portal de entrada da Via Verde.

Para comportar tantas novidades, o elenco cresceu e agora conta com 90 participantes, entre atores e figurantes. A inclusão social também será um elemento importante para a montagem, que contará com a presença de atores da própria comunidade e estão dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Renata Lima, diretora da Paixão de Cristo, exalta essa inclusão e afirma que “todos que desejam participar do espetáculo são bem-vindos”.

Renata acredita que “o público pode esperar um espetáculo com ainda mais emoção. O espetáculo de Triunfo é algo grandioso”. A expectativa é que mais de 10 mil pessoas compareçam ao teatro a céu aberto, sendo das mais diversas regiões de Pernambuco.



Serviço:

Paixão de Cristo de Triunfo – Uma vida por amor

Dias: 17 e 18 de abril

Onde: Parque Iaiá Medeiros Gastão (Via Verde)

Horário: 19h

Entrada gratuita

