Cheias no Texas deixam número indeterminado de mortos e desaparecidos

Inundações repentinas, causadas por fortes chuvas, causaram a morte de um número indeterminado de pessoas no Texas, sul dos Estados Unidos, anunciaram, nesta sexta-feira (4), as autoridades locais, que também mencionaram desaparecidos, incluindo crianças.

O balanço de vítimas do aumento repentino das águas continua incerto, explicou, durante uma coletiva de imprensa, Rob Kelly, alto funcionário do condado de Kerr, no centro do Texas.

Em relação às vítimas, Kelly assinalou: "Temos alguns números, mas não vamos usá-los neste momento."

"Estamos tentando obter as identidades destas pessoas, mas ainda não as temos", disse, referindo-se aos mortos.

Entre os desaparecidos há crianças que participavam de um acampamento de verão. "Sabemos que há alguns desaparecidos [...] Mas quantos exatamente, quantos estão desaparecidos e não contabilizados, não estamos certos desse número", acrescentou.

"Não sabíamos que esta inundação viria. Estejam certos de que ninguém sabia que este tipo de inundação viria. Temos inundações o tempo todo. E lidamos com inundações regularmente [...] Não tínhamos razões em absoluto para acreditar que seria algo como o que ocorreu aqui", argumentou.

Segundo a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês), o nível das águas do rio Guadalupe subiu durante a noite de dois para mais de nove metros após as chuvas.

Os serviços meteorológicos emitiram um alerta de cheias para o centro-sul do condado de Kerr, e instaram os moradores a evitar deslocamentos e os que moram perto do rio Guadalupe a se dirigir "para áreas mais altas".

Em meados de junho, pelo menos dez pessoas morreram em inundações em San Antonio, no sul do Texas, após chuvas torrenciais.

