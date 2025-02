Cheiro de carne podre: terceira flor-cadáver floresce na Austrália em três meses

A- A+

Uma rara flor com um odor semelhante ao de carne podre desabrochou na capital australiana, sendo a terceira ocorrência no país em apenas três meses.

Este exemplar de flor-cadáver (Amorphophallus titanum) floresceu pela primeira vez em seus 15 anos nos Jardins Botânicos Nacionais da Austrália, em Canberra, no sábado, 8, e começou a fechar nesta segunda-feira, 10, segundo funcionários do local.

Outra floração ocorreu brevemente nos Jardins Botânicos Reais de Sydney no final de janeiro, atraindo 20 mil admiradores. Um número semelhante de visitantes compareceu para ver outra floração nos Jardins Botânicos de Geelong, ao sudoeste de Melbourne, em novembro.

O que é uma flor-cadáver?

A flor-cadáver, conhecida como bunga bangkai em sua terra natal, a Indonésia, é endêmica das florestas tropicais do oeste de Sumatra. Ela floresce apenas por alguns dias a cada 7 a 10 anos em seu habitat natural. Seu odor fétido atrai polinizadores como moscas.

Estima-se que existam apenas 300 dessas plantas na natureza e menos de 1.000 no total, incluindo as cultivadas.

Por que três floresceram na Austrália em poucos meses?

A gerente interina do viveiro em Canberra, Carol Dale, disse que não há uma explicação clara para essa sequência de florações na Austrália.

Uma flor se forma quando a planta armazena energia suficiente em seu tubérculo subterrâneo, conhecido como cormo. "Uma das teorias é que muitas dessas plantas têm idades semelhantes e simplesmente acumularam carboidratos suficientes no cormo para finalmente florescer", disse Dale. "Todas as plantas na Austrália estão sendo cultivadas em condições diferentes, então é incomum que estejam florescendo ao mesmo tempo."

Dale explicou que Canberra, Sydney e Geelong possuem climas distintos, além de diferentes métodos de fertilização e manejo das plantas.

"Ânsia de vômito"

Dale disse que, após 15 anos sem florescimento, ela havia concluído que Canberra - onde ocasionalmente neva - não era o lugar ideal para uma flor-cadáver prosperar.

"Ela está em nossa coleção há um pouco mais de tempo do que normalmente levaria para florescer pela primeira vez, então simplesmente achamos que não tínhamos as condições certas aqui em Canberra", disse Dale. "Então sim, foi uma surpresa - uma surpresa muito agradável."

A flor começou a abrir no sábado por volta do meio-dia, e seu cheiro pútrido rapidamente se intensificou. "No sábado à noite, o cheiro estava incrivelmente forte. Podíamos senti-lo do outro lado da rua. Definitivamente era de dar ânsia de vômito", contou Dale.

Devido ao espaço limitado na estufa, o público interessado em ver a flor de 1,35 m foi controlado por um sistema de ingressos, restringindo a visitação a algumas centenas de pessoas. Os visitantes descreveram o cheiro como semelhante a uma mistura de animais mortos, ovos podres, meias suadas, esgoto e lixo.

Dale afirmou que o pior já havia passado na segunda-feira. "Coletamos o pólen há cerca de uma hora e, quando estamos bem próximos da planta, ainda há aquele cheiro de carne podre", disse ela.



