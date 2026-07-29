A- A+

Tragédia Cheiro de gás foi detectado em shopping após explosão; sobe para 18 o número de mortos no Japão Tragédia ocorreu no Aeon Mall cerca de 50 minutos após o registro de um terremoto de magnitude 6,8 na província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão, por volta das 16h27 no horário local

A explosão que provocou o desabamento de parte do shopping Aeon Mall, em Kashima, após o terremoto que atingiu o sul do Japão na terça-feira, 28, pode ter sido causada por gás, segundo os responsáveis pelo estabelecimento. Os tremores deixaram pelo menos 18 mortos, incluindo um estrangeiro.

A explosão ocorreu no Aeon Mall cerca de 50 minutos após o registro de um terremoto de magnitude 6,8 na província de Kumamoto, na ilha de Kyushu, no sul do Japão, por volta das 16h27 no horário local.

O presidente da Aeon, Akio Yoshika, afirmou nesta quarta-feira, 29, que quatro pessoas morreram no local. Ele acrescentou que há três desaparecidos. "Levamos muito a sério o fato de ter ocorrido uma explosão e de vidas preciosas terem sido perdidas", disse Yoshida em uma entrevista coletiva.

"A causa [da explosão] está sendo investigada, mas possivelmente foi provocada por gás", disse o executivo da empresa, Keiji Ohno

O secretário-chefe do Gabinete do Japão, Minoru Kihara, afirmou que equipes de resgate relataram ter sentido cheiro de gás no interior do edifício. "A causa detalhada está atualmente sob investigação", disse.

As buscas por sobreviventes entre os escombros do shopping continuam nesta quarta-feira. Kihara informou que mais de 100 policiais, 450 bombeiros e 170 soldados participam das tarefas de resgate no local. No entanto, o calor intenso aumentou a preocupação com as vítimas e com as equipes de resgate. Ainda não se sabe quantas pessoas podem estar desaparecidas.

Segundo a Aeon, o estabelecimento estava lotado quando o terremoto ocorreu. A empresa informou que cerca de 3 mil clientes foram levados para um estacionamento antes da explosão, que ocorreu em uma área onde algumas pessoas ainda trabalhavam.

O tremor provocou danos generalizados, derrubou residências, causou incêndios e deixou dezenas de pessoas sem acesso à energia elétrica e ao fornecimento de água. Quase 34,9 mil casas ainda estavam sem eletricidade e cerca de 15 mil sem água encanada, segundo autoridades de Kumamoto. Mais de 8,8 mil pessoas deixaram suas casas para se abrigar em mais de 400 locais, onde fontes de energia estavam sendo instaladas para fornecer ar-condicionado.

Cinco pessoas morreram e quatro estão desaparecidas na fábrica da Nippon Paper Industries, em Yatsushiro, onde uma chaminé desabou. Sete pessoas foram resgatadas com vida dos escombros.

O governo do Vietnã informou que um cidadão vietnamita que trabalhava como estagiário técnico em uma fábrica no Japão está entre os mortos. Ele foi atingido por um guindaste que caiu durante o tremor.

O governo de Kumamoto afirmou que há pelo menos 62 feridos, sendo seis deles em estado grave. A emissora pública NHK informou que dois hospitais atenderam pelo menos 50 pacientes feridos cada.

"Estão chegando pessoas com queimaduras e fraturas depois que ficaram presas sob escombros devido ao terremoto. As ambulâncias não param de trazer feridos", afirmou um funcionário de um hospital.

O Exército do Japão mobilizou 3,6 mil pessoas para as operações de resgate e enviou 20 aviões para avaliar os danos. A circulação dos trens de alta velocidade foi suspensa na região.



Veja também