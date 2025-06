A- A+

Recife Cheiro forte de gás causa apreensão em moradores da Zona Norte do Recife Os relatos se iniciaram na noite desta quarta-feira (4)

Bairros da Zona Norte do Recife, como Casa Forte, Casa Amarela e Aflitos, estariam com alto odor de gás na noite desta quarta-feira (4).

A situação foi informada por moradores das áreas, que chegaram a informar à empresa Techmetria Individualização e Manutenção Predial, que trabalha com gás encanado, nos bairros de Santo Amaro, Encruzilhada, Campo Grande, Aflitos, Rosarinho e Casa Amarela.

Segundo a empresa, foram notificados o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e a Copergás, mas não foi encontrada nenhuma ocorrência.

"A Copergás foi prontamente acionada e suas equipes de campo não identificaram qualquer anormalidade na rede de distribuição de gás natural canalizado, mantendo o monitoramento constante. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também atendeu a chamados relacionados ao cheiro de gás e, igualmente, não encontrou nenhuma ocorrência", diz a nota da empresa Techmetria.

Por meio de nota, a Copergás informou que nenhum vazamento foi registrado, mas que a situação está sendo monitorada.

O CBMPE informou que recebeu chamados, mas não divulgou atualizações até o encerramento desta matéria.

Causa

Ainda não foi encontrada a fonte ou a causa do cheiro, mas a empresa de manutenção predial sugeriu que pode ser uma fonte de transporte.

"Importante esclarecer que, devido à composição e leveza do gás natural, um eventual vazamento em um bairro não se propagaria de forma tão ampla a outros bairros distantes, tornando improvável essa hipótese. Foram levantadas outras possibilidades, como a passagem de caminhões transportando cargas com odor semelhante ao de gás, ou mesmo veículos que transportam GLP (gás liquefeito de petróleo) com problemas em válvulas de bloqueio, que poderiam estar provocando vazamentos pontuais e disseminando o cheiro pelos bairros", diz a nota da empresa.

Recomendações

A recomendação da empresa é de que as pessoas deixem portas e janelas abertas para garantir a renovação do ar.

"Caso o odor persista mesmo após a ventilação, saiam do ambiente e aguardem a dispersão completa do cheiro", orientou.

Confira a nota da empresa Techmetria Individualização e Manutenção Predial

A empresa Techmetria Individualização e Manutenção Predial, que trabalha com gás encanado também emitiu nota:

Na noite desta quarta-feira, diversos relatos de odor de gás foram reportados por síndicos e moradores dos bairros de Santo Amaro, Encruzilhada, Campo Grande, Aflitos, Rosarinho e até Casa Amarela.

A Copergás foi prontamente acionada e suas equipes de campo não identificaram qualquer anormalidade na rede de distribuição de gás natural canalizado, mantendo o monitoramento constante. O Corpo de Bombeiros Militar de PE também atendeu a chamados relacionados ao cheiro de gás e, igualmente, não encontrou nenhuma ocorrência.

Importante esclarecer que, devido à composição e leveza do gás natural, um eventual vazamento em um bairro não se propagaria de forma tão ampla a outros bairros distantes, tornando improvável essa hipótese.

Foram levantadas outras possibilidades, como a passagem de caminhões transportando cargas com odor semelhante ao de gás, ou mesmo veículos que transportam GLP (gás liquefeito de petróleo) com problemas em válvulas de bloqueio, que poderiam estar provocando vazamentos pontuais e disseminando o cheiro pelos bairros.

Às 21h20, muitos locais já não registravam mais o odor. Recomendação geral:

* Mantenham portas e janelas abertas para garantir a renovação do ar.

* Caso o odor persista mesmo após a ventilação, saiam do ambiente e aguardem a dispersão completa do cheiro.

Confira a Nota da Copergás



A Copergás informa que, diante dos relatos de odor semelhante ao de gás em bairros da Zona Norte do Recife, nossas equipes técnicas estão monitorando a situação e realizando inspeções na região. Até o momento, não foi identificado qualquer vazamento na rede de gás natural canalizado da companhia. Em caso de dúvidas, nosso atendimento está disponível 24 horas pelo 117 ou 0800 281 2002.

Veja também