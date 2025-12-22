Cheiro? Temperatura? Entenda por que algumas pessoas atraem mosquitos e outras não
Um estudo da Universidade Johns Hopkins testou aromas de diferentes pessoas; confira o resultado
Você já se perguntou por que os mosquitos parecem preferir picar algumas pessoas, enquanto poupam outras? Um estudo da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, tentou descobrir se isso realmente é verdade.
Os cientistas montaram uma arena do tamanho de quase duas quadras de tênis com cerca de 200 mosquitos na Zâmbia ao ar livre e canalizaram os odores de seis pessoas para analisar.
Estas pessoas estavam dormindo em tendas próximas à arena e os aromas eram direcionados para placas aquecidas à temperatura do corpo.
De perto, os mosquitos se guiam por pistas visuais e pelo calor corporal para chegar até as suas presas. Já de longe, acredita-se que eles detectem o dióxido de carbono e outras substâncias encontradas no hálito e nos odores do corpo.
O estudo descobriu que os mosquitos são atraídos por substâncias químicas específicas encontradas na pele das pessoas.
Os insetos preferiram as secreções oleosas que hidratam a pele e protegem de micróbios, e compostos químicos chamados de ácidos carboxílicos são um forte atrativo, de acordo com a pesquisa. Alguns ácidos carboxílicos também são encontrados em queijos fedorentos, como o Limburger.
Já o odor de uma pessoa que era baixo em ácidos carboxílicos e alto em eucaliptol, substância presente em muitas plantas, pareceu desagradável aos mosquitos, o que levantou a possibilidade de que a dieta tenha um papel nisso.