Chevron suspende atividades de plataforma de gás por instruções de Israel

A gigante petrolífera Chevron informou, nesta segunda-feira (9), que suspendeu suas operações em uma plataforma de produção de gás natural próxima ao litoral de Israel a pedido do governo israelense, após o ataque do Hamas ao país no fim de semana.

"A Chevron Mediterranean Limited foi instruída pelo ministério da Energia de Israel a suspender sua produção na plataforma Tamar", indicou um porta-voz da empresa, que apontou que continua abastecendo clientes em Israel e na região por meio de outra plataforma, a Leviathan Production Platform.

A medida ocorre no terceiro dia de combates entre o movimento islâmico Hamas e Israel, que deixou 700 mortos do lado israelense e 560 na Faixa de Gaza.

Em 2021, o governo israelense tinha pedido à Chevron a suspensão de atividades na plataforma Tamar durante confrontos armados.

"Nossa prioridade é a segurança do nosso pessoal, das comunidades em que operamos, do meio ambiente e de nossas instalações", informou a Chevron.

Em um comunicado em separado, o Ministério israelense da Energia destacou que, "devido à situação", foi "ordenada a suspensão temporária do fornecimento de gás natural do reservatório de Tamar".

