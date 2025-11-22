A- A+

fibras Chia: veja qual é a maneira correta de consumir a semente Em contato com algum líquio, a semente de chia expande e cria um tipo de hidrogel

O consumo de chia é recomendado para pessoas que buscam perder peso. A semente, por sua vez, pode ser inserida em iogurtes, smoothies gelados ou outras comidas mais líquidas, e a ideia é aumentar a saciedade comendo bem menos. Portanto, é sempre importante comer a chia já hidratada. Não seguir esse conselho pode trazer riscos para a saúde.

As sementes de chia são cheias de fibras e proteínas, apresentando inúmeros benefícios para a saúde. Além de serem ricas em ácidos graxos ômega-3, as pessoas ingerem chia como uma forma de promover a perda de peso, além de melhorar o controle glicêmico e a saúde cardiovascular.

Um dos atributos dessas sementes é que quando adicionadas à água formam uma cápsula de hidrogel que chega aumentar em até 27 vezes seu volume. Muitas vezes, isso pode ser visto como um ponto vantajoso, pois pode fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas.

Mas um caso relatado na revista científica The American Journal of Gastroenterology mostra os riscos de ingerir a chia seca.

Um homem de 39 anos que deu entrada no pronto-socorro de um hospital com fortes dores na parte superior do estômago e não conseguia engolir nada, nem mesmo sua própria saliva.

Os médicos descobriram que 12 horas antes de ir ao hospital o homem engoliu uma colher de sopa de sementes de chia secas e, logo depois, bebeu um copo de água.

Em contato com a água, as sementes expandiram e criaram um hidrogel que bloqueou o esôfago do paciente. A principal autora do estudo, a médica Rebecca Rawl, disse ao portal wbur que o gel formado pela chia tinha o aspecto parecido com de Playdoh (uma geleca de modelar, tipo um slime). Portanto, não era sólido, mas também não era líquido.

Para tentar resolver a situação, inicialmente os médicos usaram um endoscópio adulto para tentar empurrar o gel para o estômago. No entanto, o hidrogel envolvia o endoscópio.

Depois de muitas tentativas para tentar desalojar essa massa de gel, a equipe usou um gastroscópio neonatal para empurrar pequenas quantidades de gel de semente de chia para o estômago. Eles fizeram isso até que todo o hidrogel da chia estivesse no estômago.

Apesar de o relato ser muito raro, os autores reforçam a importância de hidratar a chia antes de comê-la e nunca ingerir as sementes secas. O ideal é deixá-las expandir totalmente em algum líquido antes de consumir.

