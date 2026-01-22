A- A+

SAÚDE "Chicletinho do Cerrado": conheça fruta estudada pela USP que contém alto teor de vitamina A Pesquisadores da Universidade de São Paulo publicaram sobre o alimento em artigo recentemente em revista especializada

Pouco conhecida além da região do Cerrado, um estudo recente da Universidade de São Paulo (USP) indicou que a mama-cadela, também chamada de “chicletinho do Cerrado”, pode ser uma grande fonte de nutrientes. A fruta de casca rugosa e sabor adocicado recebeu destaque em uma pesquisa pela forte concentração de vitamina A.

A quantidade de benefícios chamou a atenção de um grupo de pesquisadores, que decidiu investigar a composição da fruta de tamanho e caroços semelhantes aos de uma pitanga. O resultado da pesquisa sobre a Brosimum gaudichaudii (nome científico da fruta) resultou em um artigo publicado recentemente no Journal of the Brazilian Chemical Society.

A análise conduzida pelo grupo indicou que uma porção de 100 gramas do alimento fornece 80% da recomendação diária de vitamina A e 100% de vitamina C. A fruta “tem sido destacada como uma excelente fonte de vitamina A e uma boa fonte de vitamina C e fibra alimentar”, conclui o estudo.



Conhecida como retinol, a vitamina A é essencial para o organismo, sendo usada principalmente para o bom funcionamento das células nervosas sensíveis à luz nos olhos. Por isso, a deficiência dessa vitamina costuma se manifestar como dificuldade de enxergar, especialmente à noite — fenômeno famoso como “cegueira noturna”.

Já a vitamina C, chamado de ácido ascórbico, tem papel importante no fortalecimento da imunidade, além de ajudar na cicatrização e no estímulo à produção de colágeno. Ela também melhora a absorção de ferro e atua como um poderoso antioxidante, ajudando a combater substâncias que podem causar danos às células do corpo e gerar um envelhecimento precoce ou doenças como o escorbuto.

Veja também