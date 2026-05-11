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SAÚDE Chico Pinheiro: os seis sintomas que podem sinalizar o câncer de intestino em estágio inicial Jornalista revelou a doença em entrevista com o cantor e compositor Zeca Baleiro e disse que o tumor estava 'bem no começo'

Chico Pinheiro, de 72 anos, ex-âncora do Bom Dia Brasil, revelou que foi diagnosticado com câncer no intestino. Revelação aconteceu durante uma entrevista dele com o cantor e compositor Zeca Baleiro, de 60, para o programa do Chico, Chico Pinheiro Entrevista, que vai ao ar nesta segunda-feira (11), às 19h.

"Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia, descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e três dias, depois eu ia para casa... Por robótica", disse.

O jornalista, entretanto, revelou que teve uma complicação posterior, precisando fazer uma cirurgia mais detalhada, o que o fez ficar mais alguns dias na UTI.

"Realmente teve uma aderência intestinal e teve que abrir e operar. E eu passei uns belos dias na UTI", disse.

Câncer de intestino

O câncer de cólon, também conhecido como câncer colorretal ou até mesmo de intestino, é um dos tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres. A detecção precoce é crucial, pois as chances de cura são significativamente maiores quando a doença é identificada em seus estágios iniciais, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido.

Segundo a organização, são diagnosticados 44.100 novos casos de câncer de intestino a cada ano e ocorrem 17.400 mortes; nove em cada dez diagnósticos são registrados em pessoas com mais de 50 anos de idade.

Estes são os seis sinais de alerta do câncer de intestino

Alterações nos hábitos intestinais: isso pode se manifestar como uma mudança na consistência das fezes, diarreia ou constipação que persiste por várias semanas.



isso pode se manifestar como uma mudança na consistência das fezes, diarreia ou constipação que persiste por várias semanas. Sangramento retal ou sangue nas fezes: este é um dos sintomas e sinais de alerta mais importantes, e a pessoa deve ficar atenta, pois caso isso ocorra é essencial consultar um médico para que ele possa solicitar os exames necessários.



este é um dos sintomas e sinais de alerta mais importantes, e a pessoa deve ficar atenta, pois caso isso ocorra é essencial consultar um médico para que ele possa solicitar os exames necessários. Sensação de que o intestino não se esvazia completamente: a presença de um tumor pode causar a sensação de evacuação intestinal incompleta.



a presença de um tumor pode causar a sensação de evacuação intestinal incompleta. Dor abdominal: o paciente pode sentir dor, cólicas ou gases constantes que aparecem de forma intermitente.



o paciente pode sentir dor, cólicas ou gases constantes que aparecem de forma intermitente. Perda de peso: outro sinal de alerta é a perda de peso inexplicável, que pode ser um indicador de câncer de cólon, especialmente se acompanhada de outros sintomas.



outro sinal de alerta é a perda de peso inexplicável, que pode ser um indicador de câncer de cólon, especialmente se acompanhada de outros sintomas. Fadiga ou fraqueza: o aparecimento desses sinais pode ser resultado de anemia oculta causada por uma perda lenta de sangue nas fezes, que geralmente não é visível a olho nu.

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