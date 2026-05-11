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SAÚDE

Chico Pinheiro: os seis sintomas que podem sinalizar o câncer de intestino em estágio inicial

Jornalista revelou a doença em entrevista com o cantor e compositor Zeca Baleiro e disse que o tumor estava 'bem no começo'

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Chico Pinheiro no Bom dia Brasil (Globo)Chico Pinheiro no Bom dia Brasil (Globo) - Foto: Reprodução/Instagram

Chico Pinheiro, de 72 anos, ex-âncora do Bom Dia Brasil, revelou que foi diagnosticado com câncer no intestino. Revelação aconteceu durante uma entrevista dele com o cantor e compositor Zeca Baleiro, de 60, para o programa do Chico, Chico Pinheiro Entrevista, que vai ao ar nesta segunda-feira (11), às 19h.

"Eu passei um mês e pouco internado, fazendo cirurgia, descobri um câncer no intestino, a princípio relativamente fácil, porque estava bem no começo, e uma cirurgia que era para ser feita em um dia e três dias, depois eu ia para casa... Por robótica", disse.

O jornalista, entretanto, revelou que teve uma complicação posterior, precisando fazer uma cirurgia mais detalhada, o que o fez ficar mais alguns dias na UTI.

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"Realmente teve uma aderência intestinal e teve que abrir e operar. E eu passei uns belos dias na UTI", disse.

Câncer de intestino
O câncer de cólon, também conhecido como câncer colorretal ou até mesmo de intestino, é um dos tipos de câncer mais comuns em homens e mulheres. A detecção precoce é crucial, pois as chances de cura são significativamente maiores quando a doença é identificada em seus estágios iniciais, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido.

Segundo a organização, são diagnosticados 44.100 novos casos de câncer de intestino a cada ano e ocorrem 17.400 mortes; nove em cada dez diagnósticos são registrados em pessoas com mais de 50 anos de idade.

Estes são os seis sinais de alerta do câncer de intestino

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