Chihuahua salva homem que caiu em geleira na Suíça

Um cão da raça chihuahua ajudou socorristas a encontrar seu dono, que havia caído em uma fratura de geleira na Suíça, contaram os responsáveis pelo resgate neste domingo (6).

A missão ocorreu na última sexta-feira, em uma geleira perto da comuna de Saas-Fee, no sul do país, informou a Air Zermatt, empresa de resgate aéreo que opera no cantão de Valais.

O homem caminhava com seu cão na geleira Fee, no começo da tarde, quando caiu em uma fenda de cerca de oito metros de profundidade, enquanto o animal permaneceu na borda até a chegada da equipe de resgate, o que, "provavelmente, salvou a vida do seu dono".

O homem possuía um walkie-talkie amador, com o qual tentou pedir ajuda. O sinal foi captado por uma pessoa próxima, que alertou os serviços de emergência.

No meio da tarde, uma equipe da Air Zermatt com três socorristas decolou em direção à geleira, mas, quando eles chegaram ao solo, tiveram dificuldade para localizar o ponto de descida, porque "a geleira era extensa". Foi então que o chihuahua começou a se mover e foi visto por um dos socorristas.

"Graças ao comportamento do cão, a equipe conseguiu determinar o local exato do acidente", destacou a Air Zermatt, acrescentando que os socorristas conseguiram descer de rapel até a vítima e resgatá-la.

O homem foi levado com seu fiel companheiro para o hospital, em Visp, sudoeste da Suíça.

