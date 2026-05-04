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imunizante Chikungunya: Anvisa autoriza produção nacional da vacina do Instituto Butantan O imunizante já havia sido aprovado pela autarquia no ano passado

A vacina contra a chikungunya do Instituto Butatan, em parceria com farmacêutica Valneva, recebeu a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira (4) para ser fabricada no Brasil.

A Butantan-Chik foi o primeiro imunizante contra doença a ser aprovado no mundo ao receber o aval de uso pela Anvisa no ano passado.

De acordo com o instituto, a transferência de tecnologia vai facilitar a incorporação do imunizante ao Sistema Único de Saúde (SUS).

“Mais um marco importante para o Instituto Butantan e para a saúde da população. Ao executar a maior parte do processo de fabricação, o Instituto Butantan, por ser uma instituição pública, poderá entregar a vacina com um preço menor e mais acessível, com a mesma qualidade e segurança”, afirma Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan.

De acordo com os resultados no estudo sobre a vacina, publicados na revista científica The Lancet em 2023, 98,9% dos participantes produziram anticorpos neutralizantes. O imunizante manteve os níveis de proteção pelo período de seis meses.

Além disso, demonstrou um bom perfil de segurança, com eventos adversos leves e moderados, sendo os mais relatados dor de cabeça, dor no corpo, fadiga e febre.

No início do ano, a vacina passou a ser distribuída pelo SUS em municípios que registram grande incidência da doença, a partir de uma estratégia piloto do Ministério da Saúde.

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