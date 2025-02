Chile declara estado de emergência preventiva e toque de recolher devido a incêndios florestais

A- A+

O presidente Gabriel Boric declarou estado de emergência preventiva neste sábado para as regiões de Maule e Ñuble, no centro-sul do Chile. A situação foi agravada pela declaração de toque de recolher em alguns municípios da região de Araucanía, no sul, para evitar a propagação de incêndios florestais.

As medidas foram adotadas durante um fim de semana marcado pelo alerta vermelho emitido pelas autoridades devido a um evento de calor extremo previsto para este sábado e domingo, quando estão previstas temperaturas de até 40°C no vale central do país.

Boric anunciou a medida no palácio de La Moneda, onde foi acompanhado pela ministra do Interior, Carolina Tohá, e pelo subsecretário do Interior, Luis Cordero, autoridades governamentais responsáveis pela segurança pública. "Devido a essas condições, decidi inovar e tomar a decisão de estabelecer um estado de emergência preventivo para as regiões de Ñuble e Maule", disse o chefe de Estado.

O presidente nomeou dois comandantes militares para implementar o estado de emergência: o general Patricio Valdivia será o chefe da Defesa Nacional em Maule; e o general Eduardo Candia realizará a mesma missão em Ñuble. O presidente disse que militares seriam mobilizados na área a partir do meio-dia de sábado. "Isso é feito com o objetivo de contar com a presença do Exército, principalmente em tarefas de patrulhamento", disse ele.

Em La Araucanía, região que está em estado de emergência há quase três anos devido a episódios de violência vinculados ao conflito mapuche, o governo estabeleceu toque de recolher nos municípios de Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén, Victoria, Galvarino e Perquenco.

A restrição de mobilidade será estendida das 22h às 6h. Durante essa semana, e nessa mesma área, foram registrados múltiplos focos de incêndios florestais, que, segundo o executivo, podem ter sido iniciados intencionalmente.

“Temos boas razões para acreditar que muitos dos incêndios que afetam a área de Araucanía hoje são intencionais. Não podemos entender, mas acima de tudo não toleraremos as ações infames de uma pessoa ou organização que realiza esse tipo de ato", disse Boric.

A Direção Meteorológica do Chile (DMC), órgão oficial que informa sobre as condições climáticas, emitiu um alerta para um evento extremo de altas temperaturas nas áreas do interior de Maule e Ñuble.

Em ambas as regiões, as temperaturas atingirão no máximo 36°C a 38°C no sábado, enquanto no domingo as temperaturas subirão até 40°C.

A entidade também emitiu alerta para sábado no interior da região de Valparaíso, quando as temperaturas chegarão a 38°C; para o Metropolitano, que chegará a 37°C; e para O'Higgins, que marcará 37°C.

As autoridades alertaram que esse evento climático extremo, que combina altas temperaturas com baixa umidade e ventos instáveis, criará condições que podem causar incêndios em áreas com vegetação. O Ministério da Agricultura fechou parques nacionais na região centro-sul do país e ordenou um “abate zero” para atividades agrícolas que utilizem máquinas que causem faíscas.

O governo declarou este estado de emergência preventiva poucos dias após o primeiro aniversário dos megaincêndios que devastaram as cidades de Valparaíso, Viña del Mar e Quilpué, na região de Valparaíso, deixando 136 mortos e milhares de desabrigados.

As investigações sobre esta catástrofe resultaram na prisão de sete supostos autores — vários deles bombeiros, brigadistas da Corporação Florestal Nacional (Conaf) e membros do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) — que foram acusados de terem iniciado os incêndios por razões econômicas: pagamento de horas extras e extensão de contratos de trabalho.

