Dom, 18 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo17/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
América do Sul

Chile decreta estado de catástrofe por incêndios no sul do país

Chamas afetaram zonas habitadas, especialmente nos municípios de Penco e Lirquen, na região de Biobío

Reportar Erro
O presidente do Chile, Gabriel Boric, decretou estado de catástrofe em duas regiões do país O presidente do Chile, Gabriel Boric, decretou estado de catástrofe em duas regiões do país  - Foto: Daniel Duarte/AFP

O presidente do Chile, Gabriel Boric, decretou, na madrugada deste domingo (18), estado de catástrofe em duas regiões do sul do país pelos incêndios florestais que afetam a região e que provocaram a evacuação de cerca de 20.000 pessoas.

Brigadistas florestais combatem 19 incêndios ao longo do país, 12 deles nas regiões de Ñuble e Biobío, cerca de 500 km ao sul de Santiago.

"Diante dos graves incêndios em curso, decidi declarar estado de catástrofe nas regiões de Ñuble e Biobío. Todos os recursos estão disponíveis", informou o presidente chileno em uma publicação no X.

Ainda não foi entregue um relatório sobre possíveis vítimas ou residências afetadas.

Leia também

• Europeus se mobilizam frente às ameaças dos EUA sobre a Groenlândia

• Mercosul-UE: acordo une regiões que partilham defesa da democracia e multilateralismo

• Israel se opõe à composição do comitê palestino para administrar Gaza

Segundo imagens divulgadas pela TV local, as chamas afetaram zonas habitadas, especialmente nos municípios de Penco e Lirquen, na região de Biobío, onde vivem cerca de 60.000 pessoas.

Também foram registrados veículos incendiados nas ruas.

"A zona de Penco e todo o setor de Lirquen é o mais crítico e onde foram realizadas mais evacuações. Calculamos que cerca de 20 mil pessoas tenham sido evacuadas", declarou Alicia Cebrián, diretora do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) em entrevista ao canal Mega.

Nos últimos anos, os incêndios florestais afetaram fortemente o país, especialmente na região centro-sul.

Em 2 de fevereiro de 2024, vários incêndios começaram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, 110 km a noroeste de Santiago.

Segundo dados atualizados do Ministério Público, 138 pessoas morreram. Além disso, 16.000 pessoas foram afetadas pelos incêndios, segundo números oficiais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter