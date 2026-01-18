Chile decreta estado de catástrofe por incêndios no sul do país
Chamas afetaram zonas habitadas, especialmente nos municípios de Penco e Lirquen, na região de Biobío
O presidente do Chile, Gabriel Boric, decretou, na madrugada deste domingo (18), estado de catástrofe em duas regiões do sul do país pelos incêndios florestais que afetam a região e que provocaram a evacuação de cerca de 20.000 pessoas.
Brigadistas florestais combatem 19 incêndios ao longo do país, 12 deles nas regiões de Ñuble e Biobío, cerca de 500 km ao sul de Santiago.
"Diante dos graves incêndios em curso, decidi declarar estado de catástrofe nas regiões de Ñuble e Biobío. Todos os recursos estão disponíveis", informou o presidente chileno em uma publicação no X.
Ainda não foi entregue um relatório sobre possíveis vítimas ou residências afetadas.
Segundo imagens divulgadas pela TV local, as chamas afetaram zonas habitadas, especialmente nos municípios de Penco e Lirquen, na região de Biobío, onde vivem cerca de 60.000 pessoas.
Também foram registrados veículos incendiados nas ruas.
"A zona de Penco e todo o setor de Lirquen é o mais crítico e onde foram realizadas mais evacuações. Calculamos que cerca de 20 mil pessoas tenham sido evacuadas", declarou Alicia Cebrián, diretora do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) em entrevista ao canal Mega.
Nos últimos anos, os incêndios florestais afetaram fortemente o país, especialmente na região centro-sul.
Em 2 de fevereiro de 2024, vários incêndios começaram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, 110 km a noroeste de Santiago.
Segundo dados atualizados do Ministério Público, 138 pessoas morreram. Além disso, 16.000 pessoas foram afetadas pelos incêndios, segundo números oficiais.