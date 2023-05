Chile enfrenta "crises ambientais assustadoras", alerta relator da ONU

A- A+

O Chile enfrenta "crises ambientais assustadoras e interconectadas" que estão violando os direitos de milhões de pessoas, especialmente em um polo industrial conhecido como "Chernobyl chileno", alertou, nesta sexta-feira (12), um relator especial da ONU.

O enviado das Nações Unidas para direitos humanos e meio ambiente, David Boyd, fez uma descrição dramática do complexo industrial de Ventanas, onde estão localizadas mais de 15 instalações industriais, entre refinarias de petróleo, petroquímicas, usinas de carvão, terminais de gás e fundições de cobre.

"Senti os vapores tóxicos da indústria em Ventanas e os senti na minha garganta. Ouvi o testemunho de mães, com lágrimas nos olhos, que temiam enviar seus filhos para a escola", afirmou Boyd na apresentação à imprensa de um relatório sobre sua visita de 10 dias.

O polo industrial está localizado na costa central chilena, nas comunas de Puchuncaví e Quinteros.

As pessoas nessa área "sofrem de doenças respiratórias e cardiovasculares", e são registrados "níveis elevados de mortalidade infantil, níveis inaceitáveis de risco de câncer em crianças e uma menor expectativa de vida", detalhou Boyd.

O relator também denunciou a escassez de água que afeta muitos residentes de áreas rurais e a grave poluição atmosférica que afeta principalmente a capital Santiago, onde vive cerca de um terço dos 19 milhões habitantes do país.

"Minhas conversas com mais de 100 pessoas preocupadas de todas as regiões do Chile e de todos os setores da sociedade revelaram violações flagrantes cometidas por anos ao seu direito de viver em um ambiente limpo, saudável e sustentável. Em muitos casos, essas violações têm persistido por décadas", disse o representante da ONU.

Além de Quintero-Puchuncaví, há outras quatro áreas de alta contaminação ambiental no Chile: Tocopilla, Mejillones e Huasco, no norte, e Coronel, no sul do país.

