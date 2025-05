A- A+

terremoto Chile evacua população costeira após terremoto de magnitude 7,5 atingir sul do país Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred) enviou alertas à população para evacuar a região

O Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile (Senapred) enviou alertas à população para evacuar a zona costeira da região após um terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter atingir o extremo sul do país nesta sexta-feira (2). Segundo o Centro Sismológico Nacional, o tremor ocorreu às 8h58 da manhã.

O epicentro foi localizado a 218,1 quilômetros ao sul de Puerto Williams, na região de Magalhães, e registrado no mar, a 10 quilômetros de profundidade. Em razão do risco de tsunami, o Senapred reforçou o alerta de evacuação para as áreas costeiras afetadas.

Segundo a imprensa local, a evacuação é uma medida de precaução. A população foi orientada a se deslocar para zonas elevadas, com pelo menos 30 metros de altitude em relação ao nível do mar, para garantir a segurança.

Nas redes sociais, vídeos registraram as pessoas caminhando calmamente em direção a regiões mais seguras. O Instituto Antártico do Chile (INACH) informou à agência de notícias Reuters, que as bases na região também estão sendo evacuadas.

O Serviço Hidrográfico e Oceanográfico do Chile prevê que as ondas devem alcançar o extremo sul do país nas próximas horas. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) previu que essas ondas fiquem entre 0,3 e 1 metro na Antártida e de 1 a 3 metros na costa sul chilena.

