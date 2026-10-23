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Redução de Penas Chile justifica redução de penas a presos por abusos sexuais e crimes da ditadura Governo de extrema direita de José Antonio Kast reduziu penas de 56 condenados por abuso sexual e estupro desde março, quando assumiu a Presidência do Chile

O ministro da Justiça do Chile, Fernando Rabat, justificou nesta sexta-feira (23) os benefícios concedidos a condenados por crimes sexuais e assegurou que a lei obriga a fazê-lo.

"Como existem leis constitucionais que obrigam a aplicar a norma de maneira imediata, cabia a nós proferir essas decisões", declarou Rabat à rádio Duna.

O site investigativo Interferencia informou na quarta-feira que o governo de extrema direita de José Antonio Kast reduziu a pena de 56 pessoas por abuso sexual e estupro desde que assumiu o poder em março.

O El Mostrador afirmou que o governo também beneficiou dois condenados por violações de direitos humanos durante a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), do qual Kast é defensor.

Em meio à polêmica, o Ministério anunciou nesta sexta-feira a suspensão da tramitação de novos decretos de redução de pena. Informou ainda sobre um projeto destinado a impedir que condenados por crimes sexuais contra menores continuem tendo acesso a esses benefícios.

A lei prevê reduções de pena por bom comportamento depois de cumprida metade da condenação.

A oposição levantou a possibilidade de um julgamento político contra o ministro da Justiça. Organizações de direitos humanos têm questionado sua gestão.

Nesta semana, seu ministério apresentou um projeto de lei para impedir que o Instituto Nacional de Direitos Humanos apresente queixas na Justiça.

Também planeja reduzir, em 2027, o orçamento do Plano de Busca impulsionado pelo esquerdista Gabriel Boric em 2024, que tem como objetivo esclarecer o destino de desaparecidos durante a ditadura.

O regime de Pinochet (1973-1990) deixou mais de 3.200 vítimas entre mortos e desaparecidos.

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