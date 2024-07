A- A+

clima China: 15 pessoas morrem em deslizamento de terra após fortes chuvas no país

Ao menos 15 pessoas morreram no domingo, 28, depois que um deslizamento de terra atingiu uma residência próximo a província de Hunan, região turística do sudeste da China, durante as fortes chuvas que inundaram a região.

Em outra parte do país, um entregador morreu no sábado após o veículo em que estava ser atingido por uma árvore que caiu em Xangai. As informações são da ABC News.

Segundo a reportagem, as mortes foram as primeiras na China relacionados ao tufão Gaemi, que enfraqueceu tornando-se uma tempestade tropical após atingir a costa chinesa na quinta-feira, 25.

Antes de chegar ao país, o tufão intensificou as chuvas de monções nas Filipinas, deixando pelo menos 34 mortos, e atingiu a ilha de Taiwan, onde o número de mortos subiu para 10, disseram autoridades no sábado à noite.

De acordo com o relatórios da Televisão Central da China - CCTV, o deslizamento de terra foi provocado pela água que desceu das montanhas por causa das chuvas.

Eles não mencionaram Gaemi, mas a Administração Meteorológica da China disse que chuvas pesadas ligadas à tempestade tropical atingiram partes do sudeste da província de Hunan no sábado.

Segundo a ABC News, cerca de 30 milímetros de chuva foram registrados na área em um período de 24 horas. Seis pessoas foram resgatados e levadas a um hospital para tratamento, disse a agência oficial de notícias Xinhua.

Os relatos da mídia não disseram se os ferimentos eram sérios. Em Xangai, uma foto publicada pelo The Paper mostrou uma scooter de entregas caída, coberta principalmente por galhos frondosos, perto do tronco de uma árvore ainda de pé, que teria sido atingido pelos ventos da tempestade. Uma investigação está em andamento.

De acordo com a reportagem, o amplo arco da tempestade tropical também estava trazendo fortes chuvas a cerca de 2 mil quilômetros de distância, no nordeste da China.

O governo da cidade de Linjiang, na província de Jilin, publicou um aviso nas redes sociais no domingo, pedindo para que os moradores que vivem abaixo do terceiro andar procurem lugares mais altos, já que o Rio Yalu, que forma a fronteira com a Coreia do Norte, subiu acima do nível de alerta.

Na província vizinha de Liaoning, centenas de empresas químicas e de mineração suspenderam as operações no sábado como medida de precaução e mais de 30 mil pessoas foram evacuadas, disse a agência oficial de notícias Xinhua, aponta a ABC News.

Quase 40 trens foram suspensos até a última quinta-feira por razões de segurança após chuvas constantes nos últimos dias criarem perigos e danificarem trilhos.

