COMÉRCIO China acusa EUA de 'abuso' por sanções a instalações que usam petróleo do Irã A porta-voz chinesa se referiu ao anúncio estadunidense dessa quinta (20) sobre as punições contra uma refinaria em Shandong

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse nesta sexta-feira (21) que o governo chinês se opõe ao "abuso de sanções unilaterais ilegais" de Washington e pediu aos EUA que parem de interferir e minar a cooperação comercial e econômica entre Pequim e o Irã.



Mao fez os comentários em coletiva de imprensa ao ser perguntada sobre anúncio da quinta-feira (20) dos EUA de sanções contra uma refinaria de petróleo em Shandong, no leste da China, e de um terminal de petróleo em Guangdong, no sul do país, por importarem petróleo iraniano.

Ainda na coletiva, Mao disse que a China tomará as medidas necessárias "para salvaguardar os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas".



