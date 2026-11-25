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Ásia China acusa EUA de impor "obstáculos" a suas empresas após decisão contra a Huawei Grupo chinês de telecomunicações foi considerado culpado na terça-feira, nos Estados Unidos, de roubo de segredos industriais e de ajudar o Irã a censurar a internet

A China acusou, nesta quarta-feira (25), o governo dos Estados Unidos de impor "obstáculos" às empresas chinesas, depois que um júri de Nova York declarou a Huawei culpada de roubo de segredos industriais e de mentir às autoridades regulatórias sobre suas atividades no Irã.

O grupo chinês de telecomunicações foi considerado culpado na terça-feira (24), nos Estados Unidos, de roubo de segredos industriais e de ajudar o Irã a censurar a internet.

A empresa, que criticou a decisão, está há vários anos sob escrutínio em vários países ocidentais, que a acusam de espionagem a favor de Pequim.

O júri de um tribunal de Nova York também declarou o grupo culpado de fraude bancária, mas absolveu a Huawei da acusação que era considerada a mais grave do caso, de associação ilícita para obter propriedade intelectual.

A condenação provocou uma reação furiosa de Pequim, que acusou Washington de impor "obstáculos e limitações" às empresas chinesas.

"O governo chinês se opõe de modo veemente aos obstáculos e limitações impostos pelos Estados Unidos às empresas chinesas e apoia firmemente estas companhias na defesa de seus direitos e interesses legítimos", declarou Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, durante uma entrevista coletiva.

A Huawei contestou a decisão e afirmou que as acusações carecem de "fundamento jurídico e fático".

"Vamos revisar exaustivamente as decisões pertinentes e adotaremos todas as medidas legais necessárias para defender nossos direitos e interesses", afirmou a empresa em um comunicado.

As novas tensões entre Washington e Pequim acontecem após a revelação do relacionamento extraconjugal de Jensen Huang, CEO da gigante americana de microchips Nvidia, com uma empresária chinesa suspeita de espionar para Pequim.

De acordo com o governo americano, "durante décadas, a Huawei e três de suas subsidiárias conduziram seus negócios nos Estados Unidos com base em mentiras e roubos".

O veredicto emitido na terça-feira "envia uma mensagem inequívoca: os Estados Unidos defenderão suas empresas, protegerão seus trabalhadores e preservarão sua segurança nacional diante de companhias estrangeiras corruptas que mentem, enganam e roubam para obter vantagens", afirmou em comunicado o procurador-geral adjunto dos Estados Unidos, A. Tysen Duva.

Irã

A pena contra a Huawei deve ser definida em setembro de 2027.

A Promotoria do Brooklyn, responsável pelo processo, acusou subsidiárias da Huawei de roubo de segredos industriais entre 2000 e 2020.

Os promotores alegam que a empresa tentou recrutar funcionários de empresas americanas de telecomunicações para obter informações do setor de tecnologia.

Segundo a acusação, com estes dados a Huawei desenvolveu produtos similares aos de seus concorrentes e os comercializou a preços menores.

A empresa chegou a implementar, em 2013, um programa interno que oferecia bônus aos funcionários que conseguissem acesso a segredos industriais de empresas concorrentes, afirmaram os promotores.

Além disso, o grupo foi declarado culpado de "ajudar o regime iraniano (...) a monitorar e censurar o acesso de seus usuários à internet", segundo um comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

A nota acusa a Huawei de "mentir sobre suas atividades" neste país.

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