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inteligência artificial China acusa EUA de treinar seus modelos de IA com dados chineses O modelo mais recente da Moonshot surpreendeu o setor de tecnologia dos Estados Unidos após seu lançamento, o que desencadeou um novo debate sobre a rivalidade com a China em matéria de IA

A China acusou nesta segunda-feira (27) empresas americanas de inteligência artificial de usarem dados chineses para treinar seus modelos.

"Há registros de que muitas empresas americanas de inteligência artificial 'destilaram' modelos chineses durante seus processos de pesquisa, desenvolvimento e treinamento", afirmou o Ministério do Comércio chinês em um comunicado.

A destilação é um método de aprendizado de máquina que consiste em extrair conhecimentos de um modelo avançado, conhecido como mestre, para treinar outro mais compacto e mais rápido, que precisará de menos recursos para funcionar.

Esse método é amplamente utilizado em toda a indústria, mas as autoridades dos Estados Unidos afirmam que as empresas chinesas o aplicam em larga escala para copiar ilegalmente sistemas americanos de propriedade exclusiva.

Para o ministério chinês, as acusações dos Estados Unidos "carecem de fundamento fático e jurídico, aplicam na prática um duplo padrão e constituem atos típicos de hegemonismo em matéria de inteligência artificial".

"A China tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar firmemente seus direitos e interesses legítimos e legais", acrescentou.

Na semana passada, um funcionário da Casa Branca acusou a startup chinesa Moonshot AI de copiar de forma encoberta o modelo mais avançado da Anthropic para desenvolver o seu Kimi K3.

O modelo mais recente da Moonshot surpreendeu o setor de tecnologia dos Estados Unidos após seu lançamento, o que desencadeou um novo debate sobre a rivalidade com a China em matéria de IA.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, ameaçou na semana passada impor sanções à China, em meio a relatos de que Washington poderia proibir ou restringir modelos de código aberto de origem estrangeira que, com frequência, são desenvolvidos por meio de destilação.

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