A- A+

MUNDO China considera 'absurdas' as acusações de espionagem que envolvem o príncipe Andrew no Reino Unido O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou sua "preocupação" pelos desafios que a China representa, mas defendeu sua postura de dialogar com Pequim

A China classificou nesta terça-feira (17) como "absurdas" as acusações de que um empresário chinês usou seus vínculos com o príncipe Andrew no Reino Unido para fins de espionagem, depois que o governo britânico expressou preocupação com as denúncias.

Na semana passada, as revelações de um vínculo entre Andrew e Yang Tengbo, um empresário acusado de espionagem, provocaram um escândalo no Reino Unido.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou sua "preocupação" pelos desafios que a China representa, mas defendeu sua postura de dialogar com Pequim.

Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Pequim, declarou nesta terça-feira que "as acusações de suposta espionagem chinesa são absurdas" e defendeu que as ligações fortes com o Reino Unido são "de interesse mútuo para os dois países".

Andrew caiu em desgraça e está afastado de suas obrigações reais devido à sua proximidade com o empresário americano Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual e que cometeu suicídio na prisão.

Yang, que supostamente foi convidado para um dos aniversários de Andrew, afirmou em um comunicado divulgado na segunda-feira que "não fez nada errado ou ilegal" e que foi "vítima" de um clima político em mudança.

Veja também

Gisèle Pelicot Gisèle Pelicot, de sobrevivente de estupros em série a ícone feminista