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Ásia China adota medidas para reforçar disciplina no Partido Comunista Quinta plenária do Comitê Central, liderada pelo presidente Xi Jinping, decidiu "aprofundar a governança integral e rigorosa do partido", incluindo a intensificação da luta contra a corrupção, segundo a agência oficial Xinhua

Dirigentes do Partido Comunista Chinês adotaram medidas para reforçar a disciplina na legenda, durante uma importante reunião que terminou nesta quinta-feira (29) em Pequim, informou a imprensa estatal.

A quinta plenária do Comitê Central, liderada pelo presidente Xi Jinping, decidiu "aprofundar a governança integral e rigorosa do partido", incluindo a intensificação da luta contra a corrupção, segundo a agência oficial Xinhua.

O Comitê Central tem quase 300 integrantes e suas plenárias representam momentos cruciais para a consolidação da autoridade de Xi.

O presidente chinês lidera uma campanha de 14 anos contra a corrupção, na qual milhares de funcionários foram destituídos, dezenas deles membros do Comitê Central.

Como resultado dos expurgos, a plenária deste ano teve o menor número de participantes desde a morte de Mao Tsé-Tung, em 1976, com oito vagas em aberto no Comitê Central.

Apesar do número reduzido, alguns cargos foram designados durante as sessões, iniciadas na segunda-feira (26).

O chefe anticorrupção, Zhang Shengmin, também vice-presidente da Comissão Militar Central (CMC), foi promovido ao Politburo, o principal órgão de tomada de decisões do país.

O Exército chinês tem sido fortemente impactado pelas medidas anticorrupção de Xi.

Em agosto, Zhang Youxia, que era o general de maior patente do país, foi destituído após meses de investigação sobre corrupção.

A saída deixou a CMC com apenas dois representantes, Xi e Zhang, dos sete que a comissão deveria ter.

A plenária aconteceu antes do congresso do partido, no próximo ano, no qual se espera que Xi, de 73 anos, seja designado para um histórico quarto mandato consecutivo.

Segundo o diretor do Instituto SOAS sobre a China, Steve Tsang, esta reunião serviu justamente para "preparar o terreno" para a reeleição de Xi em 2027.

"Reforçar o controle, especialmente em questões de pessoal, é um passo preparatório essencial para que Xi garanta que a extensão de seu mandato ocorra sem qualquer contratempo", afirmou.

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