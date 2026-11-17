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TECNOLOGIA China adotará "medidas necessárias" após novas restrições americanas a exportações de chips O governo dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira que reforçará os controles sobre as exportações de chips após o escândalo que provocou a renúncia de Jensen Huang como CEO da Nvidia

A China prometeu nesta terça-feira (17) adotar as "medidas necessárias" para defender seus interesses após as novas restrições dos Estados Unidos às exportações de chips, anunciadas depois de suspeitas de desvio de produtos da Nvidia para empresas chinesas.

"Trata-se de um exemplo típico de coerção econômica e aplicação extraterritorial da lei", denunciou Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, em uma entrevista coletiva.

"Os Estados Unidos não param de ampliar de forma abusiva o conceito de segurança nacional e de abusar das medidas de controle das exportações", enfatizou, antes de prometer que a China "tomará as medidas necessárias para defender de modo veemente seus direitos e interesses legítimos".

O governo dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira que reforçará os controles sobre as exportações de chips após o escândalo que provocou a renúncia de Jensen Huang como CEO do grupo americano de chips Nvidia.

Huang deixou o cargo após a revelação de que manteve um relacionamento extraconjugal com a empresária chinesa Alice Huang, suspeita de ter permitido que empresas chinesas do setor de inteligência artificial (IA) obtivessem chips americanos, apesar do embargo, por meio de terceiros países asiáticos.

Diante das críticas, Washington anunciou na segunda-feira medidas para impedir que empresas burlem as restrições em vigor.

O objetivo é evitar fornecer capacidade de processamento à China por meio de centros de dados instalados em outros países e que utilizam chips americanos.

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