China afirma esperar que EUA tratem questão de Taiwan com 'máxima cautela'
"Ambos os lados devem eliminar interferências, superar obstáculos e avançar firmemente nessa direção certa", afirmou o comunicado do Ministro das Relações Exteriores da China
A China, por meio do ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, afirmou que espera que os Estados Unidos tratem questões relacionadas a Taiwan com a "máxima cautela", de acordo com um comunicado divulgado pela pasta após uma ligação com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.
"Ambos os lados devem ampliar sua lista de cooperação, criar agendas mais positivas e, ao mesmo tempo, reduzir a lista de questões para gerenciar diversos riscos e perigos ocultos. A questão de Taiwan está entrelaçada, e esperamos que os EUA tratem as questões relacionadas a Taiwan com a máxima cautela", diz o comunicado.
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Durante a ligação, que aconteceu na terça-feira, ambos os lados concordaram que a ligação entre os dois ministros foi "positiva e construtiva", e concordaram em manter a comunicação "flexível"
"Ambos os lados devem eliminar interferências, superar obstáculos e avançar firmemente nessa direção certa", afirmou o comunicado do Ministro das Relações Exteriores da China.