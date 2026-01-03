A- A+

EUA ATACA VENEZUELA China afirma que ataque dos EUA à Venezuela ameaça a paz na América Latina "A China está profundamente chocada e condena veementemente o uso flagrante da força por parte dos Estados Unidos contra um Estado soberano e sua ação contra seu presidente"

A China condenou, neste sábado (3), os ataques militares dos Estados Unidos contra a Venezuela e a captura de seu presidente Nicolás Maduro, ações que ameaçam "a paz e a segurança na América Latina e Caribe".

"A China está profundamente chocada e condena veementemente o uso flagrante da força por parte dos Estados Unidos contra um Estado soberano e sua ação contra seu presidente", afirmou o Ministério das Relações Exteriores de Pequim em um comunicado.

"Tal comportamento hegemônico dos Estados Unidos viola gravemente o direito internacional, infringe a soberania da Venezuela e ameaça a paz e a segurança na América Latina e Caribe. A China se opõe firmemente a isto", acrescentou.

