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Energia Renovável China afirma que capacidade de energia solar superou pela primeira vez a de carvão Gigante asiático, o maior emissor mundial de gases de efeito estufa que impulsionam as mudanças climáticas, assumiu o compromisso de alcançar o pico de emissões de carbono até 2030

A capacidade instalada de energia solar na China superou pela primeira vez a de energia gerada por carvão, informou nesta terça-feira (1) o órgão nacional de energia ao celebrar o marco.

O gigante asiático, o maior emissor mundial de gases de efeito estufa que impulsionam as mudanças climáticas, assumiu o compromisso de alcançar o pico de emissões de carbono até 2030 e atingir a neutralidade em 2060.

"No fim de julho deste ano, a capacidade instalada de energia solar na China alcançou 1,286 bilhão de quilowatts", afirmou a Administração Nacional de Energia (NEA).

"Pela primeira vez, a capacidade instalada de energia fotovoltaica superou a da energia à base de carvão, tornando-se a categoria de fonte de energia mais ampla da China", acrescentou.

A capacidade instalada de energia à base de carvão do país, segundo o órgão energético, foi de 1,285 bilhão de quilowatts.

A NEA destacou que a capacidade instalada de energia solar e a geração de energia na China "seguiram uma tendência constante de rápido crescimento" e que esta desempenha um "papel cada vez mais relevante" na garantia do fornecimento de eletricidade e no impulso à transição energética.

O carvão foi a principal fonte de geração de energia da China durante décadas e um dos principais responsáveis pelas emissões que contribuem para o aquecimento global.

O país asiático viveu um crescimento explosivo na instalação de energias renováveis, o que fez com que a participação do carvão em sua matriz energética diminuísse ligeiramente nos últimos anos.

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