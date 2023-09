A- A+

internacional China alerta contra "nova Guerra Fria" na cúpula do Sudeste Asiático Países da Asean se reúnem nesta quarta (6) em cúpula na Indonésia

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, afirmou nesta quarta-feira (6) que as grandes potências devem "evitar uma Guerra Fria" durante a reunião de cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), que acontece na Indonésia e tem a participação da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris.

Pequim já expressou preocupação com a formação de blocos geopolíticos apoiados por Washington na região, mas também enfrentou críticas de outros países por questões como suas reivindicações sobre a quase totalidade do Mar da China Meridional.

“Podemos surgir divergências e disputas entre países por mal-entendidos, interesses divergentes ou interferências externas”, declarou Li durante uma reunião com os líderes do Japão, da Coreia do Sul e da Asean.

“Para manter estas disputas sob controle, o essencial agora é não tomar partido, opor-se à confusão entre blocos e evitar uma nova Guerra Fria”, afirmou.

Em junho, o ministro da Defesa da China, Li Shangfu, fez uma advertência contra a criação de alianças do tipo Otan na região Ásia-Pacífico e pediu uma “cooperação inclusiva, em vez de pequenas camarilhas”.

Os governantes dos 10 países da Asean (Mianmar, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnã) celebram encontros separados com China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Canadá, que permitirão a estas potências abrir o bloco.

Compromisso americano

As reuniões de quarta-feira antecederam a organização na quinta-feira da Cúpula do Leste Asiático, que tem 18 países membros e contará com a participação do ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov. O encontro deverá abordar temas geopolíticos mais amplos.

A vice-presidente americana Kamala Harris, que representa o presidente Joe Biden, agradeceu aos líderes da Asean pelo seu “compromisso compartilhado com as regras e normas internacionais (...) e as questões regionais”.

Em uma demonstração de interesse crescente dos Estados Unidos com a região, Harris anunciou a criação de um primeiro centro EUA-Asean em Washington.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, anunciou aos líderes da Asean sobre colaborações com a Coreia do Norte, que, segundo o governo dos Estados Unidos, está em negociações para vender armas à Rússia.

“Qualquer tentativa de forjar uma cooperação militar com a Coreia do Norte, que atue para minar a paz na comunidade internacional, deve ser contida imediatamente”, afirmou Yoon, informou a agência sul-coreana Yonhap.

A Indonésia, país convocado, afirmou na terça-feira que a Asean não pode ser cenário de disputas entre as grandes potências, em um cenário de oposição entre Estados Unidos e China a respeito de Taiwan, o Mar da China Meridional e a invasão russa da Ucrânia .

A mesa redonda com Lavrov e Harris será o primeiro encontro de alto escalonamento dos dois países desde uma reunião de ministros das Relações Exteriores em julho em Jacarta, onde autoridades dos Estados Unidos e da Europa criticaram o ministro russo pela invasão do território ucraniano.

Disputas marítimas

Mianmar e as disputas pela soberania no Mar da China Meridional são outros temas importantes do encontro.

Os líderes da Asean condenaram com veemência na terça-feira a violência e os ataques contra civis em Mianmar, que atribuíram diretamente à junta militar, que tem na China um importante aliado.

A junta birmanesa acusou na quarta-feira o bloco de ser “parcial” e pediu que a Asean respeite o princípio de “não interferência em assuntos internos dos Estados membros”.

Pequim também irritou na semana passada vários membros da Asean, como Vietnã, Malásia e Filipinas, ao divulgar um mapa que reivindicava a soberania sobre quase todo o Mar da China Meridional.

Um diplomata regional disse à AFP que as declarações conjuntas das reuniões “farão referências ao Mar da China Meridional e Mianmar”.

Os líderes manifestaram-se sobre as "reivindicações de território, as atividades e os graves incidentes" neste mar disputado, segundo um rascunho de comunicado da presidência da Asean consultado pela AFP.

Os analistas, no entanto, consideram que o bloco evitará irritar Pequim.

“Não vão arriscar a sua relação com as grandes potências”, declarou à AFP Aleksius Jemadu, professor de Relações Internacionais da Universidade Pelita Harapan, da Indonésia.

